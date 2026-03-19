Acompaña Américo Villarreal a Claudia Sheinbaum en conmemoración de la Expropiación Petrolera

GENERANDO AUDIO...

Sheinbaum refuerza apuesta por Pemex y soberanía energética. FOTO: Gob Tamaulipas

Américo Villarreal estuvo con Claudia Sheinbaum en la conmemoración por el 88 Aniversario de la Expropiación Petrolera, realizada este 18 de marzo de 2026 en Pueblo Viejo, Veracruz. En el evento, la presidenta reiteró que su gobierno seguirá apostando por fortalecer a Pemex y a la CFE como empresas públicas.

Durante el acto, celebrado en el Patio Industrial de Pueblo Viejo, también estuvo la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García. Ahí, al pie de nuevas plataformas marinas construidas por Pemex, Claudia Sheinbaum destacó la presencia del gobernador de Tamaulipas y lo llamó “un hombre nacionalista y visionario”.

Sheinbaum refuerza apuesta por Pemex y soberanía energética

En su mensaje, Claudia Sheinbaum dijo que el plan de su sexenio va por dos rutas: fortalecer a Pemex y a la CFE, y al mismo tiempo empujar la soberanía energética de México con menor impacto ambiental. También habló de aumentar la producción de gas natural, impulsar fuentes renovables y mantener la producción y el procesamiento de petróleo.

La presidenta también anunció la llegada del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano al frente de la nueva Comisión Consultiva del Petróleo. Este nuevo órgano analizará tendencias, condiciones y perspectivas de la industria de los hidrocarburos, con el objetivo de aportar opiniones y recomendaciones para la toma de decisiones relacionadas con Pemex.

Sobre los resultados en materia energética, Sheinbaum aseguró que, a un año de las reformas constitucionales, ya hay avances. Mencionó que la deuda de Pemex bajó 13 % en un año, que el pago a proveedores prácticamente llegó al 100 por ciento, que se transforman cada día casi 1.3 millones de barriles de crudo en gasolinas y diésel, y que en 2025 se produjeron 25 por ciento más fertilizantes.

En la parte final del evento, la presidenta recordó la expropiación de 1938 y sostuvo que el compromiso de su gobierno es no entregar la riqueza del país ni renunciar a la soberanía. En el acto también participaron la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, y el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, junto con integrantes del gabinete presidencial.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.