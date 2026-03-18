Suman dos denuncias por presunto acoso sexual en IMSS de Reynosa

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Se reportaron casos de acoso sexual en IMSS de Reynosa. Foto:Gettyimages

En Tamaulipas, se denunciaron dos presuntos casos de acoso sexual en unidades de Reynosa del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

¿Qué se sabe de los casos?

En el Hospital General Regional 270 del IMSS en Reynosa, la primera denuncia la realizó la médica residente Estefani Covarrubias, quien aseguró que sufrió acoso, discriminación y amenazas. Además, señaló que no recibió apoyo del IMSS y que incluso sus compañeros la amenazaron con desaparecerla.

“No he recibido apoyo después de todo el acoso, hostigamiento, discriminación y las amenazas de que iban a tirar mi cuerpo y lo iban a destrozar. Solamente he recibido el apoyo de la jefa de Enseñanza, quien ha realizado todas las medidas conmigo, pero fueron negadas por el director Enrique Silva”.

La joven residente explicó que la primera vez que reportó el acoso, el director le dijo que debía aguantar, pues así era el área de Traumatología. La segunda ocasión se le negó la atención psicológica, a pesar de que el hostigamiento le provocó afectaciones.

Sin dar nombres, indicó que sufrió violencia física y sexual, además de que fue empujada contra un escritorio. “El día 9 sufrí una crisis de ansiedad generalizada, por la cual fui atendida”.

También señaló que el presunto agresor tiene acceso al área de residencia de mujeres, ya que cuenta con llave del dormitorio y entra y sale sin restricción.

“Esto indica que no han aplicado ninguna medida de restricción y protección que el área correspondiente le entregó al director. Temo ser violada, mutilada, como me dijeron en varias ocasiones, y temo ser despedida del área”. El acoso, afirmó, lleva un año.

La denuncia fue presentada ante las áreas correspondientes del IMSS, y el video con su testimonio se compartió el 12 de marzo del presente año.

Ante el caso, el 13 de marzo, el IMSS informó que estableció una colaboración directa para realizar una investigación exhaustiva, con el fin de deslindar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes.

Segundo caso en IMSS de Reynosa

El segundo caso es el de la doctora Fátima Treviño y ocurrió en 2025, cuando era interna de pregrado en el Hospital No. 15 de Reynosa, Tamaulipas.

“Sufrí abuso sexual por parte del doctor Óscar Mauricio Martínez, quien se desempeña actualmente como coordinador de fin de semana en dicho hospital. En febrero de 2025 tuve una guardia sola; mis superiores me pidieron ir por un certificado de defunción con el coordinador. Me acerqué sola y él me invitó a pasar a su oficina”.

De acuerdo con su testimonio, el coordinador cerró la puerta, se abalanzó sobre ella, la tocó y acercó sus genitales a su cadera. La médica le dijo que sólo acudía por el certificado, mientras permanecía paralizada por el miedo. Posteriormente, él le pidió llenar el documento y la retiró de la oficina.

“En mis guardias lo evitaba, me escondía. Tenía mucho miedo de que me volviera a hablar. Me mandó mensajes desde dos números. En ese tiempo lo evité. En junio decidí hablar porque iba a tener un servicio de colaboración con él”.

Indicó que habló con el director y recibió apoyo. Señaló que el comportamiento del coordinador ya era conocido por el personal, pues no era la primera vez que acosaba a enfermeras y otras médicas.

La doctora agregó que le ayudaron a evitar coincidir con él durante sus guardias; sin embargo, el coordinador continúa en su puesto.

“Hice mi denuncia formal en la Fiscalía. Quise confiar en el sistema, pero no he tenido respuesta, no ha habido nada, sigue sin haber justicia. Les pido su apoyo como ciudadanía, escúchenme. Todas sabemos y nadie dice nada. No se queden calladas”.

La joven señaló que decidió hacer público su caso tras conocer la denuncia de la doctora Estefani. Sobre este segundo caso, el IMSS no ha emitido un comunicado oficial en Reynosa, Tamaulipas. El video se publicó el 16 de marzo.

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