Expresidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas es vinculado a proceso por abuso sexual

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El expresidente del Tribunal Electoral fue vinculado a proceso. Foto: Getty Images

Edgar “N”, expresidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas (TRIELTAM), fue vinculado a proceso por delitos sexuales. Esto ocurre tras su arresto en Texas y su deportación con autoridades de Tamaulipas.

Expresidente del Tribunal Electoral fue vinculado a proceso

El fiscal Jesús Eduardo Govea Orozco confirmó que el proceso penal continuará bajo la conducción de un juez de control, quien determinará la sede del juicio entre Nuevo Laredo y Ciudad Victoria, priorizando la seguridad del detenido, luego que en 2024 fue víctima de un ataque a balazos.

Durante la audiencia de vinculación, las partes iniciaron el debate sobre la imposición de la prisión preventiva como medida cautelar, resolución que será determinante en el desarrollo del caso.

En las próximas horas, el juez deberá resolver si el imputado enfrentará el proceso en libertad o bajo resguardo, con base en los riesgos procesales.

El caso se mantiene en curso y forma parte de los procesos de alto perfil en Tamaulipas. El exmagistrado enfrenta una acusación por violación agravada contra una menor, denunciada en mayo de 2024.

El fiscal explicó que la defensa podrá solicitar el plazo constitucional, etapa en la que el juez definirá la situación jurídica del acusado.

Precisó que la participación de la Fiscalía General de la República se limitó al proceso de entrega en el puente internacional entre Matamoros y Brownsville, luego de su detención en Estados Unidos mediante ficha roja de Interpol.