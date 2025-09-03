GENERANDO AUDIO...

Vivimos un momento histórico: México tiene un nuevo Poder Judicial. En total, 881 juzgadores, incluidas ministras y ministros de la Suprema Corte, asumen funciones tras haber sido electos en las urnas el pasado 1 de junio, en medio de una elección cuestionada por el uso de “acordeones”.

Los retos que vienen

Pero, ¿qué implica este relevo? ¿Cuáles son los riesgos de esta transición?

Para hablar del tema, estuvieron en “Será Viral” Miguel Ángel Luna García, maestro en derecho de amparo y exjuez de distrito, así como el Dr. Javier Martín Reyes, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Ambos coinciden en que el nuevo Poder Judicial enfrenta un arranque lleno de incertidumbre:

No hay planeación clara para la transición.

Se desmanteló al Consejo de la Judicatura Federal, responsable de la administración.

Muchos nuevos jueces y magistrados carecen de experiencia en gestión judicial.

Esto, advierten, podría colapsar un sistema ya de por sí saturado y afectar directamente a la ciudadanía que espera juicios, sentencias y amparos.

Corrupción y legitimidad en duda

La reforma judicial se justificó con el argumento de erradicar la corrupción. Sin embargo, los expertos señalan que no hubo diagnóstico real ni mecanismos efectivos para evaluar y sancionar irregularidades.

Incluso alertan que algunos perfiles cuestionados podrían regresar al cargo, lo que pondría en entredicho la independencia judicial.

Palabras fuertes

Al cierre, tanto Luna como Reyes sintetizaron la situación en dos palabras:

Retroceso

Destrucción

¿Y ahora qué? El gran reto, dicen, será demostrar verdadera independencia judicial y garantizar que el sistema funcione para quienes más lo necesitan: la gente común que acude a los tribunales.