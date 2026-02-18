Tamaulipas busca apoyo al sector agropecuario y firma convenio para fortalecer la radio pública

GENERANDO AUDIO...

El Gobierno estatal avanzó en gestión de apoyos

En gira por la Ciudad de México, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, sostuvo una reunión con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) para impulsar apoyos al campo tamaulipeco y, posteriormente, firmó un convenio con el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) para fortalecer la radio pública y la producción de contenidos en el estado.

Como parte de su agenda de trabajo, este martes, el mandatario estatal acudió a las oficinas de la SADER, donde revisó proyectos productivos clave para el sector agropecuario, y después participó en la firma de un acuerdo en materia de radiodifusión.

Américo impulsa ante SADER apoyos para el campo tamaulipeco

En la reunión con la SADER, encabezada por el subsecretario Leonel Cota Montaño, se evaluaron acciones para consolidar el desarrollo y la transformación del campo tamaulipeco.

Entre los temas abordados destacaron:

Comercialización de sorgo y maíz

Acopio adicional de frijol

Proyecto para comercializar carne de calidad

Repoblación del hato ganadero en Tamaulipas

Además, se acordó formalizar un esquema comercial entre Leche para el Bienestar y el Gobierno de Tamaulipas para la distribución y venta del producto en la entidad.

También se planteó la incorporación de productores cañeros a los programas de Fertilizantes para el Bienestar.

Por parte del Gobierno estatal participaron el secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores; el subsecretario de Desarrollo Agrícola, Eliseo Camacho Nieto; y el subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal, Cuauhtémoc Amaya García.

Acompañaron al subsecretario de SADER, David Palos, director general de Ganadería, y Carlos Rodríguez Arana, director general de Financiamiento y Gestión de Riesgos.

Gobierno de Tamaulipas firma convenio con SPR para radio pública

El gobernador subrayó la importancia de que la población esté bien informada

Como parte de su agenda en la Ciudad de México, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, firmó un convenio con el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) para impulsar la producción de contenidos y la radio pública

Tamaulipas y el SPR buscan desarrollar proyectos conjuntos para beneficiar a los tamaulipecos, con más contenidos informativos, culturales y educativos a través de la señal pública.

Durante el evento, Américo Villarreal destacó que Tamaulipas es el primer estado del país con cobertura del 100% de la señal pública del SPR. Esto significa que la señal ya llega a todo el territorio estatal.

El gobernador subrayó la importancia de que la población esté bien informada. Como ejemplo, mencionó su programa “Diálogos con Américo”, que ya suma siete emisiones y se transmite todos los domingos a las 18:00 horas. Ahora, este espacio también se podrá escuchar a través de la red del SPR en Tamaulipas.

El convenio incluye acciones como:

Licenciamiento y compartición de contenidos de radio y televisión

Coproducción y producción audiovisual

Intercambio de infraestructura y equipo tecnológico

Capacitación y asesorías técnicas, jurídicas y administrativas

Por su parte, Jenaro Villamil, presidente de SPR, explicó que la idea principal es unir esfuerzos entre entidades públicas. Este convenio -puntualizó-, le permite a Tamaulipas compartir infraestructura con el SPR y también “nosotros apoyar en la producción de contenidos de alta calidad para los tamaulipecos”.

La meta es sumar capacidades y aprovechar recursos para mejorar la oferta de contenidos en el estado.

Actualmente, el SPR cuenta con estaciones en Altamira —que cubre Tampico y Ciudad Madero—, Ciudad Victoria y Reynosa. Además, ya se tiene un título de concesión para cubrir Nuevo Laredo y se busca un terreno para construir una nueva estación. Con esto, se alcanza la cobertura total en la entidad.

También el convenio permite recibir apoyos locales, como terrenos, para ampliar la cobertura de radio y televisión pública en Tamaulipas.

En tanto, Ulises Brito Aguilar, director del Sistema Estatal de Radio y Televisión de Tamaulipas (SERTT), afirmó que la intención es fortalecer la colaboración institucional, ampliar la cobertura y mejorar la producción y difusión de materiales culturales, educativos y de interés público.

Con este acuerdo, el estado y el SPR avanzan en la expansión de la radio pública y la generación de nuevos contenidos para la población.

