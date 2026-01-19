Reportan caída de hielo y temperaturas bajo cero en el norte de Tamaulipas

GENERANDO AUDIO...

Productores reportan caída de hielo y temperaturas bajo cero. Foto: Uno TV

La caída de hielo y temperaturas cercanas a cero grados fueron reportadas en varias zonas rurales del norte de Tamaulipas. La Unión Agrícola Regional del Norte informó sobre las condiciones climáticas adversas registradas durante las últimas horas.

De acuerdo con el reporte, los fenómenos se presentaron principalmente en comunidades agrícolas, donde productores documentaron el descenso térmico y la presencia de hielo en el suelo durante la madrugada y mañana de este lunes.

Caída de hielo en municipios del norte de Tamaulipas

Uno de los puntos donde se registró caída de hielo fue el poblado Anáhuac, en el municipio de Valle Hermoso. La misma situación fue documentada en el ejido La Joya, ubicado en el municipio de San Fernando.

En ambas localidades, los productores reportaron condiciones inusuales provocadas por el frío, las cuales fueron atribuidas al sistema climático que afecta a la región norte del estado.

Temperaturas cercanas al punto de congelación

En el ejido Cándido Aguilar, perteneciente al municipio de Río Bravo, agricultores informaron sobre temperaturas considerablemente bajas durante las primeras horas del día. Las condiciones se registraron mediante imágenes tomadas en la zona.

Además, un termómetro instalado en el área rural mostró valores cercanos al punto de congelación, lo que confirmó el descenso de temperatura.

Autoridades mantienen monitoreo

Hasta el momento, no se han reportado afectaciones oficiales a los cultivos, según la información disponible. Sin embargo, las organizaciones señalaron que se mantiene el seguimiento permanente a las condiciones climáticas, ante el riesgo que representan las bajas temperaturas para la actividad agrícola.

Las autoridades y productores continúan atentos a la evolución del clima en los municipios del norte de Tamaulipas, especialmente ante la posibilidad de nuevas heladas o descensos térmicos en las próximas horas.

