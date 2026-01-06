GENERANDO AUDIO...

Foto: DIF Tamaulipas

El DIF Tamaulipas, encabezado por María de Villarreal, impulsa obras de infraestructura social en comunidades prioritarias del estado a través de la estrategia Lazos del Bienestar, con el objetivo de atender necesidades planteadas directamente por la ciudadanía y mejorar la calidad de vida en zonas con mayor rezago.

De acuerdo con información oficial, actualmente se ejecutan 66 proyectos comunitarios en 12 polígonos ubicados en 10 municipios, beneficiando de manera directa a más de 247 mil habitantes. Las acciones se realizan en coordinación con la Secretaría de Obras Públicas y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA).

Foto: DIF Tamaulipas

Lazos del Bienestar fortalece comunidades prioritarias en Tamaulipas

Entre enero y septiembre del año pasado, el equipo de Lazos del Bienestar recorrió 52 colonias, donde se llevaron a cabo diagnósticos participativos, encuestas y mapeos comunitarios. Estos ejercicios permitieron identificar carencias reales en infraestructura, servicios básicos y espacios públicos.

La información recabada se tradujo en proyectos concretos que responden a las necesidades expresadas por las familias. Del total de obras, destacan:

9 parques Lazos del Bienestar , que beneficiarán a 68 mil 485 personas

, que beneficiarán a 57 obras de rehabilitación, pavimentación, alumbrado y drenaje, con impacto directo en 178 mil 527 habitantes

Las acciones buscan recuperar espacios públicos, fortalecer la convivencia y mejorar los servicios en zonas prioritarias.

Foto: DIF Tamaulipas

Avance de obras en municipios prioritarios

Las obras se desarrollan en polígonos estratégicos de Ciudad Victoria, Reynosa, Matamoros, Tampico, Ciudad Madero, Nuevo Laredo, Altamira, San Fernando, Tula y Ciudad Mante.

En Matamoros, se realizan trabajos de rehabilitación de canchas deportivas en la colonia El Cambio, con el objetivo de recuperar espacios para la convivencia y el deporte. En San Fernando, iniciaron las obras de rehabilitación del TAMUL y de una cancha de futbol 7 en la colonia La Ribereña.

En Ciudad Madero, se ejecuta la rehabilitación del dren Emiliano Zapata, beneficiando a las colonias Candelario Garza y Ampliación Candelario Garza, además de mejoras en líneas de agua potable y drenaje sanitario en la calle Patrocinio Huerta.

Mientras tanto, en Ciudad Mante, avanzan los trabajos de rehabilitación del Centro TAMUL en la colonia Linares, la renovación de canchas de usos múltiples en la colonia Popular, la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Andadero 29 de Junio y la rehabilitación del Colector Zapata en la colonia Nacional Colectiva.

Foto: DIF Tamaulipas

Estas acciones forman parte de la estrategia estatal para fortalecer el tejido social, mejorar la calidad de vida y generar entornos seguros y funcionales en comunidades prioritarias.

El DIF Tamaulipas reiteró que los proyectos continuarán desarrollándose con participación ciudadana y coordinación interinstitucional, con el objetivo de consolidar infraestructura social que atienda necesidades reales de las familias tamaulipecas.

