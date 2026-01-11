Tamaulipas refuerza acciones contra el gusano barrenador; no se cerrará la comercialización del ganado

GENERANDO AUDIO...

Foto:Especial

El Gobierno de Tamaulipas continuará trabajando de manera coordinada con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) para reforzar las acciones de control y combate del gusano barrenador del ganado, luego de confirmarse tres casos en el sur del estado, sin que ello implique el cierre de la comercialización ganadera.

Lo anterior se acordó durante una reunión encabezada por el gobernador Américo Villarreal Anaya y el titular de la SADER, Julio Berdegué Sacristán, con autoridades municipales, asociaciones ganaderas y productores del sector.

Coordinación con respaldo federal

Durante el encuentro, el mandatario estatal reiteró su respaldo total a la estrategia sanitaria y destacó la respuesta inmediata de la presidenta Claudia Sheinbaum para apoyar al sector ganadero de la entidad.

“Siempre hemos tenido una excelente relación con los productores de ganado y sé que contamos con ellos y con la voluntad del gobierno, además del apoyo de la presidenta, para que Tamaulipas esté libre de gusano barrenador”, manifestó el gobernador.

Agregó que la coordinación entre el Gobierno federal, estatal y municipal, así como con los productores pecuarios, permitirá fortalecer las acciones necesarias para que, a la brevedad, Tamaulipas recupere el estatus de estado libre de esta plaga y mantenga las oportunidades económicas del sector ganadero.

Refuerzan vigilancia, capacitación y control sanitario

Al hacer uso de la palabra, el secretario Julio Berdegué Sacristán reconoció el trabajo del gobernador Américo Villarreal y afirmó que Tamaulipas destaca entre los estados que destinan recursos, inteligencia y esfuerzo al campo.

Anunció que se reforzará la capacitación técnica para la atención de esta plaga, se intensificará una campaña de información dirigida a la población y se incrementará la vigilancia en la movilización del ganado en los puntos de inspección, con apoyo de la Guardia Nacional.

Detalló que se desplegarán 170 técnicos para realizar volantas, visitas a ranchos y recorridos en el sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz, además del personal local que ya se encuentra trabajando en la región.

Asimismo, informó que en los próximos días se incrementará la liberación de moscas estériles, con apoyo del Centro de Dispersión en Altamira.

No se cerrará la comercialización del ganado

Luego de un diálogo abierto con los productores ganaderos, quienes presentaron propuestas y planteamientos, el titular de la SADER reiteró que no se cerrará la comercialización del ganado en Tamaulipas.

“Nunca de los nuncas se ha pensado en cerrar Tamaulipas, ni lo tenemos pensado ni planificado; quédense tranquilos, eso no va a suceder”, afirmó.

Autoridades presentes

En la reunión también participaron Antonio Varela Flores, secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura de Tamaulipas; Francisco Javier Calderón Elizalde, director en jefe de Senasica; Gabriel Ayala Borunda, director general de Salud Animal, y José Ramón Guerrero Gamboa, presidente de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas.