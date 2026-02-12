Con finanzas sanas, Tamaulipas destaca en crecimiento económico a nivel nacional, afirma gobernador

GENERANDO AUDIO...

El gobernador Américo Villarreal Anaya afirmó que el manejo honesto y transparente de los recursos públicos, la solidez financiera del estado y el liderazgo económico y energético de Tamaulipas a nivel nacional han permitido que la entidad ocupe el primer lugar en el indicador mensual de actividad industrial, así como el número uno en crecimiento del salario real de trabajadores afiliados al IMSS y en flujo comercial por carretera y ferrocarril entre México y Estados Unidos.

El mandatario señaló que estos indicadores se traducen en proyectos y acciones que generan prosperidad y mejoran el bienestar y la calidad de vida de las y los tamaulipecos.

“Son cifras que no solo son números, son intenciones, son proyectos, son impactos de acciones que se traducen en bienestar, derechos y servicios que recibe nuestra gente de forma tangible”, expresó.

Finanzas sanas y crecimiento con impacto social

Durante un encuentro con medios de comunicación en el Salón Independencia de Palacio de Gobierno, acompañado por integrantes de su gabinete económico, el gobernador destacó que el crecimiento debe reflejarse en las finanzas familiares, el empleo y la recuperación de derechos laborales.

Agregó que la diversidad económica y energética de Tamaulipas, el combate a la corrupción y la disciplina en el ejercicio del gasto han permitido fortalecer una economía social con enfoque humanista.

Tamaulipas, ejemplo en fiscalización y transparencia

La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Norma Angélica Pedraza Melo, informó que Tamaulipas se ubica entre los estados con menos observaciones en los resultados de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación.

Detalló que en la primera entrega de la Cuenta Pública 2024 no se registraron montos observados y, en la segunda entrega de octubre de 2025, el monto observado fue de apenas 0.03%, lo que refleja un manejo responsable de los recursos federalizados.

Reducción de deuda y mejora en calificación crediticia

El secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, indicó que el Presupuesto de Egresos 2026 prioriza recursos para bienestar social, educación, salud y seguridad pública.

Añadió que la administración ha cubierto 819 millones de pesos de la deuda pública, reduciendo el monto heredado de 15,924 millones de pesos a 15,105 millones. Además, destacó que se logró la menor sobretasa promedio (0.40%) en procesos de refinanciamiento realizados en los últimos 16 meses a nivel nacional, lo que permitió mejorar las calificaciones crediticias del estado.

Tamaulipas, sexto estado exportador del país

La secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, señaló que Tamaulipas es el sexto estado exportador de México, con 27,871.2 millones de dólares y un crecimiento de 6.4%.

También reportó un aumento de 2.5% del PIB en 2024, un crecimiento de 12.2% en actividad industrial (primer lugar nacional), un incremento de 46.8% en inversión extranjera directa en 2025 y un alza de 5.2% en el salario real registrado ante el IMSS.

En materia de financiamiento, destacó que el Fondo Tamaulipas otorgó más de 2 mil millones de pesos en tres años, a través de 10,732 créditos para micros, pequeñas y medianas empresas, superando lo entregado en los dos sexenios anteriores.

Segundo lugar nacional en generación de energía

En el sector energético, el secretario Walter Julián Ángel Jiménez informó que Tamaulipas ocupa el segundo lugar nacional en generación de energía, con 8,569 MW en 2025, así como el segundo lugar en capacidad eólica, con 1,722 MW.

Añadió que la entidad aporta el 10% de la producción de petrolíferos y cuenta con proyectos estratégicos como el Campo Trión, el Plan de Fortalecimiento de la CFE con inversión superior a 436 millones de pesos, el gasoducto Libramiento Reynosa con 97% de avance, además de nuevos proyectos en energía solar, etanol y reciclaje energético.

