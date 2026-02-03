colectivo-amor-localiza-fosa-clandestina-en-reynosa

GENERANDO AUDIO...

En Reynosa, localizaron restos óseos en una fosa. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Reynosa, Tamaulipas, el colectivo Amor continúa con la búsqueda de personas desaparecidas y, en sus reportes más recientes, denunció la localización de una fosa clandestina en la colonia 15 de Enero, cerca del campo de la Octava Zona Militar.

¿Qué se sabe de la fosa clandestina?

El hallazgo corresponde a la onceava búsqueda realizada por el colectivo. En el sitio localizaron un húmero derecho. En videos compartidos en su cuenta de Facebook, se observó a las y los integrantes del grupo mientras realizaban labores de excavación.

“Cuarto positivo en la onceava búsqueda y prospección en campo de nuestros familiares desaparecidos. Se localiza: húmero derecho. Seguiremos las acciones de búsqueda en ese lugar hasta la localización del resto”, informaron.

Asimismo, hicieron un llamado a las personas que buscan a sus familiares para que cuenten con denuncia interpuesta y perfiles genéticos completos, y así puedan solicitar confrontas directas con los restos localizados, en caso de sospechar que pudieran corresponder a su ser querido.

Más restos en Reynosa

Durante la décima búsqueda, el colectivo Amor informó sobre la localización de restos óseos en un predio conocido como El Laguito, ubicado sobre la carretera ribereña Reynosa-Nuevo Laredo. En ese punto reportaron:

Restos óseos humanos en superficie

Restos óseos humanos con exposición térmica

El colectivo Amor Desaparecidos en Tamaulipas continúa con las jornadas de búsqueda ante lo que considera una respuesta insuficiente por parte de las autoridades locales.

Tamaulipas es una de las entidades donde los colectivos reportaron de manera frecuente la localización de restos óseos humanos.

