Ampliación del Puente Internacional de Nuevo Laredo fortalece liderazgo económico fronterizo de Tamaulipas

Ampliación del Puente Internacional Nuevo Laredo III

La ampliación del Puente Internacional Nuevo Laredo III avanza como uno de los proyectos clave para mantener a Tamaulipas como la frontera con mayor intercambio económico con Estados Unidos, informó el Gobierno estatal.

La obra forma parte de la estrategia impulsada por la administración de Américo Villarreal Anaya, que busca fortalecer una economía sustentable y responder al crecimiento del comercio exterior en la región fronteriza.

Actualmente, el cruce de Nuevo Laredo es el principal punto de entrada y salida de mercancías entre México y Estados Unidos, por lo que su modernización es considerada prioritaria para mantener el flujo comercial.

El secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, detalló que el proyecto contempla ampliar el cuerpo existente del puente, que pasará de ocho a diez carriles, además de la construcción de un nuevo cuerpo paralelo de ocho carriles.

Con estas obras, el cruce contará con 18 carriles exclusivos para transporte de carga, lo que permitirá aumentar de manera significativa su capacidad operativa.

Cepeda Anaya señaló que cerca del 50% del transporte de carga del país cruza por este punto internacional, lo que convierte al Puente de Comercio Mundial en el cruce con mayor actividad económica de América Latina.

La alta demanda de tractocamiones ha hecho necesario ampliar la infraestructura para evitar saturaciones y mantener el ritmo del comercio internacional.

Impacto económico para Tamaulipas

De acuerdo con el funcionario, la ampliación permitirá agilizar los tiempos de cruce, reducir costos logísticos y fortalecer la competitividad de la región.

Estos beneficios impactarán de forma directa en los sectores productivos, el comercio exterior y la generación de empleos en el estado.

El Gobierno de Tamaulipas destacó que la modernización de la infraestructura fronteriza consolida al estado como un punto estratégico en la relación comercial entre México y Estados Unidos, y refuerza su papel como motor económico del noreste del país.

Con esta obra, Nuevo Laredo se mantiene como una de las fronteras más importantes para el comercio internacional.

