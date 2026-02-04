Así funcionan las estufas ecológicas que entrega el DIF Tamaulipas

GENERANDO AUDIO...

El DIF Tamaulipas impulsa estufas ecológicas que reducen humo, mejoran la salud

El DIF Tamaulipas reforzó el Programa de Estufas Ecológicas en comunidades rurales como una estrategia para mejorar la salud, la seguridad y la calidad de vida de familias en situación de atención prioritaria, al reducir el humo dentro de los hogares y hacer más eficiente el uso de combustible en la preparación de alimentos.

Este programa, impulsado durante la administración que encabeza María de Villarreal, no solo busca entregar apoyos, sino ofrecer una solución práctica y sustentable para familias que cocinan diariamente con leña, una práctica común en zonas rurales que puede generar problemas respiratorios y riesgos dentro del hogar.

El DIF Tamaulipas, a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario, fortaleció estas acciones durante 2025 con la entrega de 115 estufas ecológicas, beneficiando directamente a familias que necesitaban una alternativa más segura para cocinar.

Estufas ecológicas del DIF Tamaulipas: salud, ahorro y diseño local

DIF Tamaulipas ha entregado un total de 214 estufas ecológicas

Las estufas ecológicas están diseñadas para disminuir la concentración de humo dentro de las viviendas, lo que ayuda a prevenir enfermedades respiratorias, especialmente en niñas, niños y personas adultas mayores. Además, permiten un uso más eficiente de la leña, lo que se traduce en ahorro de tiempo y recursos para las familias.

Durante la presente administración, el DIF Tamaulipas ha entregado un total de 214 estufas ecológicas en distintos municipios del estado, reflejando un trabajo continuo enfocado en comunidades rurales con mayores necesidades.

Un aspecto clave del programa es su enfoque local. Las estufas cuentan con un diseño basado en estudios técnicos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, lo que garantiza su funcionalidad y seguridad. Su fabricación se realiza en los talleres del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE), plantel Victoria.

Salud, ahorro y diseño local.

Este modelo integra el conocimiento académico, la capacitación técnica y el desarrollo productivo local, ya que las estufas son elaboradas por personal y alumnos del ITACE, fortaleciendo también la formación y el empleo en el estado.

Para el inicio de 2026, el DIF Tamaulipas continuará con este programa con una primera entrega de más de 50 estufas ecológicas, reafirmando su compromiso de dar continuidad a acciones que generan beneficios reales en la vida diaria de las familias.

Con estas acciones, el organismo estatal mantiene su apuesta por soluciones sustentables que fortalecen el desarrollo comunitario, la colaboración entre instituciones y el bienestar de la población de atención prioritaria.

