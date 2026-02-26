Congreso de Tamaulipas cerca estrategia legal de Cabeza de Vaca y pide ficha roja a la Interpol

GENERANDO AUDIO...

Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas. Foto: Cuartoscuro

El Congreso de Tamaulipas dio un revés a la estrategia legal del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca al rechazar el argumento de la doble nacionalidad para evadir procesos judiciales en México.

Con 26 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones, la Legislatura 66 rechazó ese camino para el exmandatario estatal, quien, actualmente, reside en Texas, Estados Unidos, y enfrenta órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero en México.

Durante la sesión, el Congreso aprobó solicitar al Instituto Nacional Electoral (INE) la entrega certificada del expediente completo relacionado con el registro de candidatura de García Cabeza de Vaca.

“Formula una atenta solicitud al Instituto Nacional Electoral, para que, a través de su secretaría ejecutiva, con instancia correspondiente, remita esta soberanía copia certificada de los documentos que integren el expediente de registro de candidaturas del señor Francisco Javier García Cabeza de Vaca, específicamente ellos donde consta la manifestación bajo protesta de decir verdad de su renuncia con asunción, conveniencia y fidelidad a cualquier estado extranjero”, Lucero Deosdady Martínez, diputada.

Asimismo, el Poder Legislativo local solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que informe oficialmente sobre el estatus de nacionalidad del exgobernador.

Desde el Pleno, otras legisladoras urgieron a acelerar los procedimientos administrativos y judiciales para que el exmandatario rinda cuentas ante la justicia mexicana.

“Yo creo que va a salir pronto, una ficha de Interpol y bueno, estaremos pendientes a que se haga”, Magaly Deandar, diputada local

Mientras que la extradición de Francisco García Cabeza de Vaca desde Estados Unidos sigue en análisis.

