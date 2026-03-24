En su Cuarto Informe, Américo Villarreal destaca la transformación en Tamaulipas; se traduce en hechos afirma

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Américo Villarreal llama a frenar noticias falsas en Tamaulipas. FOTO: Especial

En su Cuarto Informe, el gobernador Américo Villarreal pidió evitar caer en las noticias falsas que, dijo, buscan abrir nuevamente espacio a las oligarquías en Tamaulipas. El mensaje se dio este 23 de marzo de 2026 en Ciudad Victoria.

El mandatario aseguró que la transformación del estado tiene rumbo y sentido social, además de que ya muestra resultados que han permitido a Tamaulipas volver a destacar a nivel nacional.

Américo Villarreal llama a frenar noticias falsas en Tamaulipas

Durante su mensaje ante más de 5 mil personas en el Polyforum, Américo Villarreal Anaya pidió mantenerse unidos y alertas ante contenidos falsos que circulan en el entorno digital.

Señaló que estas estrategias buscan desinformar y beneficiar a grupos que, según dijo, actúan desde el anonimato. También insistió en que la transformación del estado se construye con trabajo, disciplina y participación colectiva.

“El despertar de conciencias lo necesitamos ahora para neutralizar a las oligarquías que se refugian aún en la mentira…”, expresó.

Resultados de Tamaulipas en seguridad y programas sociales

En materia de seguridad, el gobernador afirmó que hay una reducción en la mayoría de los delitos, de acuerdo con indicadores del Sistema Nacional, especialmente en los de alto impacto.

Reconoció que el tema sigue siendo un reto constante y que no hay soluciones inmediatas, por lo que aseguró que continuarán las acciones en este rubro.

También destacó el trabajo del Sistema DIF Tamaulipas, reconocido como el mejor del país en 2025, así como los programas Mensajeros de Paz y Lazos de Bienestar, enfocados en apoyar a personas en situación vulnerable.

Inversión, salud, turismo y educación en Tamaulipas

El mandatario resaltó una inversión de más de 21 mil millones de pesos en obra pública en los 43 municipios, así como la reducción de la deuda en más de 833 millones de pesos.

En turismo, mencionó un récord de 17.5 millones de visitantes, mientras que en empleo destacó el segundo lugar nacional en menor desocupación con 3.2%.

En salud, indicó que se han destinado más de 4 mil 300 millones de pesos para infraestructura hospitalaria, además de un avance del 61% en vacunación, lo que ha permitido que el estado no registre casos activos de sarampión este año.

En educación, subrayó inversiones cercanas a mil 300 millones de pesos en infraestructura escolar, así como apoyos en becas, útiles y uniformes.

Finalmente, Américo Villarreal aseguró que Tamaulipas mantiene finanzas sanas y que los resultados reflejan un avance sostenido en distintos sectores del estado.