Nuevo Laredo tendrá el jueves temperaturas de 31 grados y rachas de viento de hasta 45 km/h

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Temperatura de 31 grados y sin lluvia este jueves. Foto: Cuartoscuro

Según el Sistema Meteorológico Nacional (SMN), el clima en Nuevo Laredo, Tamaulipas, para el jueves 19 de marzo, prevé un día despejado, con una temperatura máxima de 31 grados centígrados y una mínima de 13 grados, además de una probabilidad de lluvia de 0%, de acuerdo con el pronóstico meteorológico.

Temperaturas y condiciones durante el 19 de marzo

El reporte del clima en Nuevo Laredo, Tamaulipas, indica condiciones despejadas durante toda la jornada del jueves 19 de marzo, sin presencia de nubosidad significativa ni precipitaciones.

La probabilidad de lluvia se mantiene en 0%, por lo que no se prevén afectaciones relacionadas con precipitaciones en la región durante este día.

Vientos y ráfagas de viento vendrán con mucha fuerza

En cuanto al viento, el clima en Nuevo Laredo, Tamaulipas, contempla ráfagas de hasta 45 kilómetros por hora, con una dirección predominante del sureste.

Asimismo, se espera que la velocidad sostenida del viento oscile entre los 15 y 20 kilómetros por hora, lo que podría generar condiciones de movimiento moderado del aire en distintos puntos de la ciudad.

No habrá lluvias para este 19 de marzo

El pronóstico del clima en Nuevo Laredo confirma que no habrá lluvias durante el jueves 19 de marzo, manteniéndose condiciones estables a lo largo del día.

Estas condiciones permitirán el desarrollo de actividades al aire libre sin la presencia de precipitaciones, de acuerdo con los datos disponibles.

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