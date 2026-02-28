Reynosa tendrá 12 mil 300 viviendas de Infonavit: Américo Villarreal

GENERANDO AUDIO...

Anuncian 12 mil 300 casas de Infonavit para Reynosa. Foto: Uno TV

De las 60 mil viviendas que el Infonavit construirá en Tamaulipas, 12 mil 300 se edificarán en el municipio de Reynosa, informó el gobernador Américo Villarreal Anaya durante la Asamblea Informativa del Programa Vivienda para el Bienestar, encabezada por el director general del Instituto, Octavio Romero Oropeza.

El mandatario estatal señaló que esta cifra representa casi una quinta parte del total proyectado inicialmente para la entidad.

Villarreal Anaya recordó que la meta original era de 60 mil viviendas; sin embargo, tras gestiones y ampliaciones, el total asciende a 84 mil viviendas, de las cuales 60 mil corresponden al Infonavit y 24 mil a la Conavi, lo que beneficiará a un número similar de familias tamaulipecas.

Construye Infonavit 26 desarrollos habitacionales en Tamaulipas

Por su parte, Romero Oropeza detalló que en Tamaulipas se desarrollan 26 complejos habitacionales donde ya hay procesos de construcción y entrega de viviendas.

En Reynosa, precisó, se encuentran en construcción:

4,480 viviendas en el fraccionamiento Puerta Grande

en el fraccionamiento Puerta Grande 2,004 viviendas en el fraccionamiento Florencia

en el fraccionamiento Florencia 1,078 viviendas en el fraccionamiento Nuevo México

El titular del Infonavit destacó que Tamaulipas ocupa el primer lugar nacional con 43 mil 390 viviendas contratadas, y reconoció el respaldo del gobierno estatal para avanzar en el programa.

Reestructuración de créditos beneficia a más de 100 mil en Reynosa

Durante el evento también se informó que, de los 288 mil 17 derechohabientes beneficiados con la reestructuración de créditos en Tamaulipas, 103 mil 528 corresponden a Reynosa, quienes ahora cuentan con mejores condiciones para cumplir con sus pagos.

A nombre de los beneficiarios, Luis Faustino Mejía Cuéllar compartió su testimonio y agradeció el apoyo recibido para acceder a una vivienda.

En el encuentro participaron representantes empresariales de INDEX, Fecanaco y Canacintra, delegados de 40 empresas maquiladoras y dirigentes de la CTM, así como autoridades municipales y estatales.

Previo a la asamblea, el gobernador encabezó la Mesa de Paz junto a mandos de seguridad para dar seguimiento a las estrategias de salvaguarda en la región.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.