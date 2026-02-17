Corte de agua en más de 100 colonias de Altamira, Tamaulipas

GENERANDO AUDIO...

Corte de agua afecta a más de 100 colonias en Tamaulipas. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Altamira (COMAPA Altamira) informó que este martes 17 de febrero se suspendió la operación de la Planta Duport por trabajos de interconexión en la línea de agua de entrada a la instalación, por lo que más de 100 colonias tendrán corte de agua.

El organismo detalló que, como parte de las maniobras, quedan fuera de operación las líneas de 20 y 24 pulgadas, lo que genera afectaciones en el suministro en decenas de colonias del municipio.

El horario establecido para los trabajos es de 07:00 de la mañana a las 07:00 de la noche.

¿Qué trabajos realiza COMAPA Altamira?

De acuerdo con el aviso oficial difundido en redes sociales, COMAPA Altamira lleva a cabo trabajos de interconexión de la línea de agua de entrada a la Planta Duport.

Para realizar estas labores, el organismo detiene temporalmente la operación de la planta y suspende el funcionamiento de las principales líneas de conducción, lo que impacta el abasto en distintos sectores de Altamira.

La dependencia señala que el servicio se restablece de manera gradual, una vez que concluyen las maniobras.

Colonias afectadas en Altamira

Según la información oficial, las siguientes colonias y sectores presentan afectaciones en el suministro de agua:

20 de Noviembre

Adolfo López Mateos

Alameda I

Alejandro Briones (1 y 2)

Alejandro Briones S-1, S-2, S-3, S-4 y S-5

Altamira Sec. 3 y 4

Ampliación Adolfo López Mateos

Ampliación Altamira S-4

Ampliación Dr. León F. Gual

Ampliación Emilio Portes Gil

Ampliación Emilio Portes Gil II

Ampliación Francisco I. Madero

Ampliación Francisco Villa

Ampliación Independencia

Ampliación Lázaro Cárdenas

Ampliación Los Pinos

Ampliación Los Presidentes S-1

Ampliación Magdaleno Aguilar

Ampliación Medrano

Ampliación Melchor Ocampo

Ampliación Monte Alto Sec. 1, 2 y 3

Ampliación Pedrera (FIFONAFE II)

Ampliación Santa Amalia

Ampliación Venustiano Carranza

Andaluz

Arboledas

Arrecifes

Azteca

Canarios Etapa I

César López de Lara

Colinas de Altamira

Colinas de Champayán

Comercial Fimex

Conjunto en Condominio Valle Real I y II

Conjunto Habitacional El Edén

Conjunto Habitacional Jardín Real I y V

Corredor Industrial

Corredor Industrial Arekas 2

Dr. León F. Gual S.2

El Álamo

El Nogal

El Pedregal

El Repecho

Emiliano Zapata

Emilio Portes Gil

Encinos Norte

Enrique Cárdenas González Norte

Felipe Carrillo Puerto S-1, S-2, S-3 y S-4

Fidel Velázquez

Francisco I. Madero

Francisco Medrano

Francisco Villa

Fundadores

Guadalupe Victoria

Hacienda Las Palmas

Haciendas I y II

Independencia

Industrial Guerrero

Jardines de Arboledas IV

José de Escandón

Juan de Villatoro

Juan Genaro de la Portilla

La Joya

Laguna de la Puerta

La Pedrera (Corett)

La Retama

La Unión

Lagunas de Miralta

Las Adelitas

Las Alamedas

Las Arekas

Las Blancas

Las Brisas

Las Flores

Las Fuentes

Las Margaritas

Las Palmas

Las Praderas

Los Arados

Los Encinos

Los Laureles

Los Mangos

Los Obeliscos

Los Olivos

Los Pinos

Los Prados

Los Presidentes S-1, S-2, S-3, S-4, S-5 y S-6

Luis Donaldo Colosio

Magdaleno Aguilar

Martín A. Martínez

Melchor Ocampo

Monterrey

Monte Alto “Sipobladur”

Monte Alto Antiguo

Monte de los Olivos (Eugenio Hdez. Flores)

Municipios Libres

Municipios Libres Sec. Las Negras

Nuevo Lomas del Real

Palmares

Paraíso (Milenio)

Paseo Real

Primavera Norte

Ramiro Peña (Electricistas)

Revolución Obrera

Residencial Loma Bonita

Residencial Real Campestre

Ricardo Flores Magón

Rinconada de la Aurora

San Jacinto

Santa Amalia

Santa Mónica

Satélite Chapala

Santo Domingo

Unidad Satélite Morelos

Unidos Avanzamos

Valle Esmeralda

Valle Verde

Vega de Esteros

Villa de las Rosas

Villas de Altamira (GEO)

Villas de las Flores

Villas del Sol

Vista Laguna

El organismo exhorta a la población a hacer uso responsable del agua mientras se desarrollan las maniobras.

