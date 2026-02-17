Corte de agua en más de 100 colonias de Altamira, Tamaulipas
La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Altamira (COMAPA Altamira) informó que este martes 17 de febrero se suspendió la operación de la Planta Duport por trabajos de interconexión en la línea de agua de entrada a la instalación, por lo que más de 100 colonias tendrán corte de agua.
El organismo detalló que, como parte de las maniobras, quedan fuera de operación las líneas de 20 y 24 pulgadas, lo que genera afectaciones en el suministro en decenas de colonias del municipio.
El horario establecido para los trabajos es de 07:00 de la mañana a las 07:00 de la noche.
¿Qué trabajos realiza COMAPA Altamira?
De acuerdo con el aviso oficial difundido en redes sociales, COMAPA Altamira lleva a cabo trabajos de interconexión de la línea de agua de entrada a la Planta Duport.
Para realizar estas labores, el organismo detiene temporalmente la operación de la planta y suspende el funcionamiento de las principales líneas de conducción, lo que impacta el abasto en distintos sectores de Altamira.
La dependencia señala que el servicio se restablece de manera gradual, una vez que concluyen las maniobras.
Colonias afectadas en Altamira
Según la información oficial, las siguientes colonias y sectores presentan afectaciones en el suministro de agua:
- 20 de Noviembre
- Adolfo López Mateos
- Alameda I
- Alejandro Briones (1 y 2)
- Alejandro Briones S-1, S-2, S-3, S-4 y S-5
- Altamira Sec. 3 y 4
- Ampliación Adolfo López Mateos
- Ampliación Altamira S-4
- Ampliación Dr. León F. Gual
- Ampliación Emilio Portes Gil
- Ampliación Emilio Portes Gil II
- Ampliación Francisco I. Madero
- Ampliación Francisco Villa
- Ampliación Independencia
- Ampliación Lázaro Cárdenas
- Ampliación Los Pinos
- Ampliación Los Presidentes S-1
- Ampliación Magdaleno Aguilar
- Ampliación Medrano
- Ampliación Melchor Ocampo
- Ampliación Monte Alto Sec. 1, 2 y 3
- Ampliación Pedrera (FIFONAFE II)
- Ampliación Santa Amalia
- Ampliación Venustiano Carranza
- Andaluz
- Arboledas
- Arrecifes
- Azteca
- Canarios Etapa I
- César López de Lara
- Colinas de Altamira
- Colinas de Champayán
- Comercial Fimex
- Conjunto en Condominio Valle Real I y II
- Conjunto Habitacional El Edén
- Conjunto Habitacional Jardín Real I y V
- Corredor Industrial
- Corredor Industrial Arekas 2
- Dr. León F. Gual S.2
- El Álamo
- El Nogal
- El Pedregal
- El Repecho
- Emiliano Zapata
- Emilio Portes Gil
- Encinos Norte
- Enrique Cárdenas González Norte
- Felipe Carrillo Puerto S-1, S-2, S-3 y S-4
- Fidel Velázquez
- Francisco I. Madero
- Francisco Medrano
- Francisco Villa
- Fundadores
- Guadalupe Victoria
- Hacienda Las Palmas
- Haciendas I y II
- Independencia
- Industrial Guerrero
- Jardines de Arboledas IV
- José de Escandón
- Juan de Villatoro
- Juan Genaro de la Portilla
- La Joya
- Laguna de la Puerta
- La Pedrera (Corett)
- La Retama
- La Unión
- Lagunas de Miralta
- Las Adelitas
- Las Alamedas
- Las Arekas
- Las Blancas
- Las Brisas
- Las Flores
- Las Fuentes
- Las Margaritas
- Las Palmas
- Las Praderas
- Los Arados
- Los Encinos
- Los Laureles
- Los Mangos
- Los Obeliscos
- Los Olivos
- Los Pinos
- Los Prados
- Los Presidentes S-1, S-2, S-3, S-4, S-5 y S-6
- Luis Donaldo Colosio
- Magdaleno Aguilar
- Martín A. Martínez
- Melchor Ocampo
- Monterrey
- Monte Alto “Sipobladur”
- Monte Alto Antiguo
- Monte de los Olivos (Eugenio Hdez. Flores)
- Municipios Libres
- Municipios Libres Sec. Las Negras
- Nuevo Lomas del Real
- Palmares
- Paraíso (Milenio)
- Paseo Real
- Primavera Norte
- Ramiro Peña (Electricistas)
- Revolución Obrera
- Residencial Loma Bonita
- Residencial Real Campestre
- Ricardo Flores Magón
- Rinconada de la Aurora
- San Jacinto
- Santa Amalia
- Santa Mónica
- Satélite Chapala
- Santo Domingo
- Unidad Satélite Morelos
- Unidos Avanzamos
- Valle Esmeralda
- Valle Verde
- Vega de Esteros
- Villa de las Rosas
- Villas de Altamira (GEO)
- Villas de las Flores
- Villas del Sol
- Vista Laguna
El organismo exhorta a la población a hacer uso responsable del agua mientras se desarrollan las maniobras.
