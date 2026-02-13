Rodeado de estados con sarampión, Tamaulipas se mantiene libre de la enfermedad

GENERANDO AUDIO...

Tamaulipas sin brote de sarampión; confirman caso de varicela Foto: Daisy Herrera

A pesar de estar rodeado de estados con sarampión como Veracruz, San Luis Potosí, Nuevo León y Texas, Tamaulipas está libre de casos, luego que esta mañana se confirmó que el brote en una escuela de Reynosa corresponde a varicela y no a sarampión.

El gobernador, Américo Villarreal Anaya, explicó a que se debe que Tamaulipas persista libre de casos activos este 2026:

“En este brote que se está teniendo, las indicaciones y las circunstancias para atender a través del sector salud y brindar oportunidades de evitar este tipo de padecimiento dentro de nuestra población. Les puedo decir que afortunadamente y gracias a un gran trabajo de desempeño de nuestros compañeros, enfermeras, médicos, trabajadores de la salud, en el empeño de la vacunación, Tamaulipas ha cumplido sus cuotas de vacunación”.

Brote en Reynosa fue varicela, no sarampión

El departamento de Epidemiología del estado desmintió el brote de sarampión en la escuela primaria Raúl Flores García de Reynosa; sin embargo, aclaró “es varicela”.

La vacunación es esencial contra la enfermedad, niños y niñas de 1 a 9 años deben tener dos dosis, personas de 10 a 49 años, si no recuerdan su vacuna, deben aplicarse un refuerzo, mientras que los mayores de 50 años ya no es necesario que se vacunen.

El gobernador Américo Villarreal Anaya refirió:

“Entonces, repito y ayúdenos a difundir a los niños, a los infantes, sobre todo a los menores de 5 años, y si son menores de 5 meses, incluso en este momento en que hay epidemia, se les debe de aplicar su primera dosis del sarampión… Para el sarampión y la rubéola que vienen combinadas”

El gobernador Villarreal también recordó que hay vacunas suficientes y que pueden consultar el centro más cercano de vacunación en la dirección dondemevacuno.gob.mx

