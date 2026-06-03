Tamaulipas rechaza acusaciones contra Américo Villarreal publicadas por LA Times

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Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Luego de que el diario Los Angeles Times publicó que el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, presuntamente habría perdido su visa estadounidense en el marco de investigaciones relacionadas con supuestos vínculos con el crimen organizado, el Gobierno estatal rechazó las versiones y calificó los señalamientos como falsos.

A través de un mensaje difundido por Gerardo Algarín, coordinador de Comunicación Social del Gobierno de Tamaulipas, la administración estatal negó de manera categórica las afirmaciones contenidas en la publicación.

“Negamos de manera categórica y contundente las afirmaciones publicadas por @latimes sobre el gobernador Américo Villarreal Anaya”, señaló.

No hay documentos, expedientes, resoluciones ni evidencia verificable que acredite lo publicado.



Nadie puede convertir rumores, versiones anónimas o especulaciones en hechos. La verdad se demuestra con evidencia; las insinuaciones jamás sustituyen a las pruebas. (2/2) — gerardoalgarin (@yosoyalgarin) June 3, 2026

También, sostuvo que los señalamientos carecen de sustento y pruebas.

“Son señalamientos falsos que pretenden presentar acusaciones de enorme gravedad sin una sola prueba que las respalde. No hay documentos, expedientes, resoluciones ni evidencia verificable que acredite lo publicado”, afirmó.

El funcionario agregó que rumores, versiones anónimas o especulaciones no pueden ser considerados hechos.

“Nadie puede convertir rumores, versiones anónimas o especulaciones en hechos. La verdad se demuestra con evidencia; las insinuaciones jamás sustituyen a las pruebas”, indicó.

La respuesta del Gobierno de Tamaulipas se produjo después de que Los Angeles Times reportó que Estados Unidos mantiene investigaciones sobre diversos políticos mexicanos y que los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, presuntamente habrían perdido sus visas estadounidenses mientras continúan las indagatorias relacionadas con posibles nexos con grupos criminales.

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