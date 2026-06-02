Guerrero, Tamaulipas y más estados se preparan ante posible desarrollo ciclónico
La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó sobre el inicio oficial de la temporada de ciclones en el océano Atlántico, el Golfo de México y el mar Caribe, mientras estados como Guerrero, Tamaulipas, Campeche y Quintana Roo reforzaron sus medidas preventivas.
Zonas de baja presión mantienen vigilancia en estados
Las autoridades meteorológicas reportaron un incremento al 80% en la probabilidad de que una zona de baja presión ubicada al suroeste de la Península de Baja California evolucione a ciclón tropical durante las próximas 48 horas.
Además, se prevé la formación de una segunda zona de baja presión al sur de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, región donde las condiciones atmosféricas favorecen el desarrollo de sistemas tropicales.
¿Cuántos ciclones tropicales se esperan en el Atlántico?
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la temporada de ciclones 2026 se pronostican entre 11 y 15 ciclones tropicales en el océano Atlántico.
El desglose contempla:
- Entre 7 y 8 tormentas tropicales
- Entre 3 y 5 huracanes de categoría 1 o 2.
- Entre 1 y 2 huracanes intensos de categorías 3, 4 o 5
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que Arthur será el nombre del primer sistema que se forme en esta cuenca.
Guerrero refuerza monitoreo por posible desarrollo ciclónico
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero informó que mantiene vigilancia sobre una zona de baja presión localizada al sur de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, la cual presenta 30% de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos siete días.
La dependencia señaló que se fortalecieron las acciones de monitoreo, coordinación interinstitucional, vigilancia en zonas de riesgo y revisión de refugios temporales y rutas de evacuación.
Tamaulipas y Campeche emiten recomendaciones preventivas
Autoridades de Tamaulipas exhortaron a la población a elaborar planes de emergencia, preparar mochilas con documentos importantes, agua y botiquín, además de revisar techos, ventanas y sistemas de desagüe.
En Campeche, Protección Civil recomendó identificar rutas de evacuación, ubicar refugios temporales cercanos y mantener limpias azoteas, patios, coladeras y desagües para facilitar el flujo del agua durante las lluvias.
Quintana Roo activa operativo para proteger a 1.8 millones de habitantes
En Quintana Roo fue instalado el Comité Operativo para la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2026, encabezado por la gobernadora Mara Lezama.
Las autoridades informaron que el estado cuenta con más de 4 mil brigadistas, más de 300 vehículos operativos, drones, generadores eléctricos y un Centro de Operaciones Móvil para atender posibles emergencias.
También dispone de 834 refugios temporales con capacidad para más de 75 mil personas, 77 refugios de primera apertura, 16 refugios para mascotas y una red integrada por hospitales, centros de salud, ambulancias y personal médico especializado.
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