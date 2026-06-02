Guerrero, Tamaulipas y más estados se preparan ante posible desarrollo ciclónico

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Arranca temporada de ciclones 2026; vigilan dos zonas de riesgo Foto: Cuartoscuro

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó sobre el inicio oficial de la temporada de ciclones en el océano Atlántico, el Golfo de México y el mar Caribe, mientras estados como Guerrero, Tamaulipas, Campeche y Quintana Roo reforzaron sus medidas preventivas.

Zonas de baja presión mantienen vigilancia en estados

Las autoridades meteorológicas reportaron un incremento al 80% en la probabilidad de que una zona de baja presión ubicada al suroeste de la Península de Baja California evolucione a ciclón tropical durante las próximas 48 horas.

Además, se prevé la formación de una segunda zona de baja presión al sur de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, región donde las condiciones atmosféricas favorecen el desarrollo de sistemas tropicales.

En Guerrero seguimos atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas y a la zona de baja presión que se mantiene bajo vigilancia en el Pacífico, la cual presenta un 40% de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos 7 días frente a nuestras costas.🌀☔️



De… pic.twitter.com/qpRzWEsebs — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) June 2, 2026

¿Cuántos ciclones tropicales se esperan en el Atlántico?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la temporada de ciclones 2026 se pronostican entre 11 y 15 ciclones tropicales en el océano Atlántico.

El desglose contempla:

Entre 7 y 8 tormentas tropicales

Entre 3 y 5 huracanes de categoría 1 o 2.

Entre 1 y 2 huracanes intensos de categorías 3, 4 o 5

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que Arthur será el nombre del primer sistema que se forme en esta cuenca.

Guerrero refuerza monitoreo por posible desarrollo ciclónico

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero informó que mantiene vigilancia sobre una zona de baja presión localizada al sur de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, la cual presenta 30% de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos siete días.

La dependencia señaló que se fortalecieron las acciones de monitoreo, coordinación interinstitucional, vigilancia en zonas de riesgo y revisión de refugios temporales y rutas de evacuación.

Tamaulipas y Campeche emiten recomendaciones preventivas

Autoridades de Tamaulipas exhortaron a la población a elaborar planes de emergencia, preparar mochilas con documentos importantes, agua y botiquín, además de revisar techos, ventanas y sistemas de desagüe.

En Campeche, Protección Civil recomendó identificar rutas de evacuación, ubicar refugios temporales cercanos y mantener limpias azoteas, patios, coladeras y desagües para facilitar el flujo del agua durante las lluvias.

🌪️⚠️ ¡Inicia la Temporada de Ciclones Tropicales 2026! 🌧️🌴



A partir del 1 de junio inicia oficialmente la temporada de ciclones tropicales. Es momento de prepararnos y reforzar las medidas de prevención para proteger a nuestras familias y comunidades.🏠💨



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Quintana Roo activa operativo para proteger a 1.8 millones de habitantes

En Quintana Roo fue instalado el Comité Operativo para la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2026, encabezado por la gobernadora Mara Lezama.

Las autoridades informaron que el estado cuenta con más de 4 mil brigadistas, más de 300 vehículos operativos, drones, generadores eléctricos y un Centro de Operaciones Móvil para atender posibles emergencias.

También dispone de 834 refugios temporales con capacidad para más de 75 mil personas, 77 refugios de primera apertura, 16 refugios para mascotas y una red integrada por hospitales, centros de salud, ambulancias y personal médico especializado.

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