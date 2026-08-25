Intentan hackear página oficial de la SESESP en Tlaxcala

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SESESP Tlaxcala detecta intento de vandalismo informático en su página Foto: Pexels

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) informó que su página oficial fue objeto de un intento de vandalismo informático, detectado de manera inmediata por el área técnica encargada de administrar el portal.

SESESP descarta filtración de información

El SESESP aseguró que el incidente no provocó una vulneración de la información contenida en la página oficial, ni representó daños o riesgos para la infraestructura digital institucional.

La dependencia señaló que no hubo afectación ni filtración de información y que el portal fue restablecido después de la intervención del personal técnico.

Activan protocolos ante intento de ataque informático

El organismo explicó que, ante el entorno tecnológico actual, las instituciones están expuestas a intentos de injerencia ilícita en sus plataformas digitales.

Sin embargo, afirmó que cuenta con capacidades técnicas y mecanismos de seguridad para detectar, contener y atender este tipo de incidentes.

El SESESP mantiene su compromiso con la seguridad

El SESESP agregó que estas herramientas permiten proteger la información institucional y mantener la continuidad de los servicios tecnológicos relacionados con las instituciones de seguridad pública del estado.

Finalmente, el organismo refrendó su compromiso con la seguridad digital y el resguardo de la información institucional.

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