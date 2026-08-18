Nodriza con ocho vehículos cae a barranco en el libramiento Apizaco-Huamantla; conductor sobrevive de milagro

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Tráiler nodriza cae a barranco de 12 metros en Tlaxcala. Foto: Genaro Zepeda

Un aparatoso accidente se registró la madrugada de este martes en el Libramiento Apizaco-Huamantla, donde un tráiler tipo nodriza que transportaba ocho automóviles salió de la carretera y cayó a un barranco de aproximadamente 12 metros de profundidad.

Pese a la magnitud del percance, el operador, identificado como Sergio “N”, de 45 años, logró salir con vida y fue atendido en el lugar por paramédicos, milagrosamente, tras ser valorado, se determinó que no presentaba lesiones que ameritaran su traslado a un hospital.

¿Cómo ocurrió el accidente en el Libramiento Apizaco-Huamantla?

El accidente ocurrió alrededor de la 01:30 horas, a la altura del kilómetro 6 del libramiento, en inmediaciones de la comunidad de San Miguel Contla, perteneciente al municipio de Santa Cruz Tlaxcala.

De acuerdo con la versión proporcionada por el conductor, circulaba bajo condiciones de lluvia cuando un vehículo particular presuntamente se atravesó en su camino. Al intentar evitarlo, perdió el control de la pesada unidad y salió de la cinta asfáltica.

Durante el accidente, una parte del semirremolque se desprendió, mientras que la cabina y otra sección de la nodriza terminaron en el fondo del barranco junto con parte de los vehículos que transportaba.

Sin embargo, las causas del percance serán determinadas por las autoridades. De manera preliminar, personal que acudió a la zona consideró, entre las posibles líneas del accidente, la velocidad a la que circulaba la unidad.

Ocho automóviles quedaron en el barranco

La nodriza trasladaba ocho automóviles procedentes de Michoacán y tenía como destino el puerto de Veracruz.

Durante la mañana de este martes continuaron las labores con grúas especializadas para recuperar la cabina, el remolque y los vehículos que quedaron en el barranco.

Las maniobras que duraron más de 8 horas generaron afectaciones a la circulación sobre el Libramiento Apizaco-Huamantla, por lo que se pidió a los conductores reducir la velocidad y extremar precauciones al transitar por este tramo.

Elementos de la Guardia Nacional permanecieron en el lugar para abanderar la zona y controlar el tránsito.

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