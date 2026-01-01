Detienen por homicidio a exalcalde de Atoyac, Veracruz

GENERANDO AUDIO...

Detuvieron al exalcalde de Atoyac, Veracruz. Foto: Getty Images.

Autoridades del estado de Veracruz dieron a conocer este jueves 1 de enero de 2026 que lograron detener al exalcalde del municipio de Atoyac, Carlos Alberto Ventura, quien fue acusado de homicidio.

Exalcalde de Atoyac es detenido en Veracruz

Fue la Fiscalía General del Estado de Veracruz la que dio a conocer, por medio de un comunicado publicado en sus redes sociales oficiales, que detuvieron al exalcalde del municipio de Atoyac, Carlos Alberto Ventura.

De acuerdo con las autoridades estatales, el exfuncionario veracruzano es presuntamente responsable del delito de homicidio doloso calificado.

Foto: Fiscalía de Veracruz.

¿Cómo detuvieron a Carlos Alberto Ventura?

Según información de la Fiscalía de Veracruz, fue a las 00:05 horas de este 1 de enero de 2026 que elementos de la Policía Ministerial dieron cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de Carlos Alberto “N”, exalcalde de Atoyac.

Es presunto responsable del delito de homicidio doloso calificado, cometido en agravio de una víctima cuya identidad se encuentra debidamente resguardada.

La investigación de las autoridades de Veracruz indican que los hechos en los que está implicado el exfuncionario ocurrieron el 18 de abril de 2025.

“En estricto respeto a los derechos humanos, al debido proceso y a la presunción de inocencia, Carlos Alberto ‘N’ será presentado ante el juez de control, a fin de que se defina su situación jurídica en la próxima audiencia inicial, dentro del proceso penal 427/2025”, se lee por último en el comunicado de la Fiscalía de Veracruz.

