Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, fiscal de Vercruz. Foto: Uno TV

Luego de que un juez desestimara el delito de terrorismo, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que Rafael “Lafita” León, fue vinculado a proceso por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y delitos en contra de las instituciones de seguridad pública.

En rueda de prensa sin preguntas ni respuestas, la fiscal general del estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, informó que tras la ejecución de una orden de aprehensión emitida por un juez de control del distrito judicial de Coatzacoalcos, se formuló imputación en contra del señalado, celebrándose la audiencia inicial el pasado 24 de diciembre previo a la Navidad cuando fue detenido.

Detalló que este martes 30 de diciembre se llevó a cabo la continuación de la audiencia, en la cual el juzgado, tras escuchar los argumentos de la defensa y valorar los datos de prueba presentados por la Fiscalía, con fundamento en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dictó auto de vinculación a proceso únicamente por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y en contra de las instituciones de seguridad pública.

Como medida cautelar, el juez impuso a Rafael “Lafita” León el resguardo domiciliario por el lapso de un año, mientras se desarrolla el proceso penal en su contra, dentro de los plazos y etapas previstos por la ley.

La Fiscalía General del Estado reiteró que actúa con estricto respeto al debido proceso, a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico, conduciéndose con objetividad y apego a la legalidad.

Asimismo, reafirmó su compromiso de realizar investigaciones profesionales, transparentes y sin sesgos, y aseguró que se continuará informando a la opinión pública conforme avance el proceso y dentro de los tiempos legales establecidos.

