Alcaldesas inician nueva etapa en Poza Rica, Veracruz y Xalapa Foto: Cuartoscuro

La tarde de ayer rindió protesta, como alcaldesa de Poza Rica, Adanely Rodríguez; con esto, la exdiputada se une a Rosa María Hernández, en Veracruz, y Daniela Griego Ceballos, en Xalapa, pero ¿quiénes son las alcaldesas electas?

Alcaldesa electa en Poza Rica

Janeth Adanely Rodríguez, alcaldesa electa de Poza Rica, nació el 21 de noviembre de 1993 y actualmente tiene 31 años. Es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas y cursa una maestría en Administración Pública.

Su trayectoria laboral incluye cargos como diputada local por el Distrito V de Poza Rica, directora de Comunicación Social del Ayuntamiento de Poza Rica y delegada de Morena en el V Distrito. También fue candidata propietaria a diputada local por la coalición Sigamos Haciendo Historia. El 12 de octubre, durante un recorrido informal tras lluvias e inundaciones en la colonia Manuel Ávila Camacho, vecinos inconformes solicitaron su retiro del lugar.

Rosa María Hernández Espejo, alcaldesa electa de Veracruz

Rosa María Hernández Espejo, alcaldesa electa de Veracruz, nació el 8 de mayo de 1962 en Huatusco, Veracruz. Es licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana, además de contar con una maestría en Comunicación Organizacional.

Inició su carrera profesional en medios de comunicación como reportera en XEU; posteriormente, como directora de noticias y directora general del portal Crónica Veracruz. En el ámbito político, fue regidora, consejera electoral, diputada federal en las legislaturas 2021-2024 y 2024-2027, y subdelegada regional de Programas del Bienestar. En 2025, fue designada por Morena como promotora de la Cuarta Transformación y candidata a la presidencia municipal de Veracruz.

Daniela Griego Ceballos, alcaldesa electa de Xalapa

Daniela Guadalupe Griego Ceballos, alcaldesa electa de Xalapa, es socióloga egresada de la Universidad Veracruzana. Cuenta con más de 30 años de trayectoria en organizaciones de la sociedad civil y en el servicio público.

Fue diputada local por el distrito de Xalapa (2016-2018) y diputada federal por el distrito VIII en 2018. Posteriormente, se desempeñó como directora del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz. En 2025, fue candidata de la alianza Morena-PVEM.



