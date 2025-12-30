GENERANDO AUDIO...

El Gobierno de Veracruz informó que en 2026 se llevará a cabo un programa de canje de placas con el objetivo de actualizar el Sistema Único de Registro de Automóviles (REPUVE). El programa aplicará a la mayoría de los automóviles que circulan en la entidad.

¿Quiénes deberán realizar el reemplacamiento vehicular?

El reemplacamiento vehicular en Veracruz deberán realizarlo todos los vehículos cuyas placas hayan sido emitidas antes de diciembre de 2018. Se precisó que únicamente quedarán exentos del canje de placas aquellos automóviles con placas expedidas entre diciembre de 2018 y diciembre de 2025.

Costos del canje de placas en Veracruz para 2026

El costo oficial del canje de placas será de mil 655 pesos. Sin embargo, el Gobierno estatal informó que habrá estímulos fiscales durante los primeros meses del año. Las personas que realicen el trámite entre enero y abril de 2026 pagarán únicamente el 50% del costo total y no deberán cubrir el pago de tenencia.

Además, se anunciaron descuentos adicionales en el pago de control vehicular:

Enero:

15%

Febrero:

8%

Marzo:

7%

Cómo realizar el trámite de reemplacamiento en Veracruz

El trámite podrá realizarse en línea a partir del 1 de enero de 2026 a través del portal oficial ovh.gob.mx. En la plataforma, las personas usuarias deberán agendar una cita para completar el proceso del canje de placas. El sistema permitirá que las nuevas placas sean enviadas directamente al domicilio registrado, sin necesidad de acudir de manera presencial a oficinas gubernamentales.

