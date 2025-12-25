Detienen “por terrorismo” a comunicador de nota roja en Veracruz

GENERANDO AUDIO...

La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó la detención de Rafael “N”, comunicador de nota roja en Coatzacoalcos, acusado de los delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública, informó la autoridad este 19 de diciembre de 2025.

El reportero fue puesto a disposición de un juez de control, quien durante la audiencia inicial calificó de legal la detención y ordenó la prisión preventiva oficiosa, mientras se desarrolla el proceso penal correspondiente.

La Fiscalía General del Estado obtiene prisión preventiva oficiosa contra presunto responsable por diversos delitos



La Fiscalía General del Estado de Veracruz informa que, a través de la Fiscalía Regional con sede en Coatzacoalcos, realizó imputación en contra de Rafael “N” pic.twitter.com/r2lW9kNywn — FGE Veracruz (@FGE_Veracruz) December 25, 2025

Fiscalía de Veracruz confirma prisión preventiva oficiosa

De acuerdo con el comunicado oficial, la imputación fue realizada por la Fiscalía Regional con sede en Coatzacoalcos, la cual presentó los cargos contra Rafael “N” como presunto responsable de los delitos señalados.

Durante la audiencia inicial, el juez resolvió imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, conforme a lo establecido en la legislación vigente, por lo que el imputado permanecerá privado de la libertad mientras continúa el proceso judicial.

La audiencia de continuación fue programada para el sábado 29 de diciembre a las 08:00 horas, momento en el que se determinarán los siguientes pasos legales del caso.

Sin detalles sobre los hechos imputados

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Veracruz no ha detallado públicamente los hechos específicos que vinculan a Rafael “N” con los delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra instituciones de seguridad pública.

En su posicionamiento oficial, la dependencia reiteró su compromiso de actuar con estricto apego a la legalidad, así como con respeto a los derechos humanos y al debido proceso, durante la investigación y persecución de los delitos.

Las autoridades estatales señalaron que será en las siguientes audiencias cuando se presenten los elementos de prueba y se defina la situación jurídica del comunicador conforme al desarrollo del proceso penal.

