Caen torres de alta tensión sobre vehículos en el puente Coatzacoalcos Uno

Automóvil destrozado por la torre de alta tensión. Foto: José Manuel Alor

Las ráfagas del Frente Frío 25 que azota el país y que entran por el Golfo de México provocó el colapso de torres de alta tensión en el sur de Veracruz que cayeron sobre vehículos en el puente Coatzacoalcos Uno que comunica a Veracruz rumbo al estado de Tabasco.

Vehículos resultan dañados tras la caída de la torre

Un vehículo Vento quedó parcialmente destrozado mientras que un camión que transportaba personal para las petroquímicas en Coatzacoalcos tuvo daños en la parte de su techo.

Accidente por ráfagas de viento. Foto: José Manuel Alor

Automovilistas evitan quedar atrapados por la estructura

Algunos automovilistas se salvaron de quedar bajo los fierros retorcidos al momento de que una fuerte ráfaga de viento provocará la caída de la Torre que se trajo consigo cientos de metros de alta tensión que dejó sin luz a miles de personas.

El paso ha sido cerrado para prevenir accidentes mientras que el personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Sur Sureste arriba al sitio para verificar daños y evacuar riesgos.

La torre de alta tensión en su caída dañó parte de una bodega que se encontraba debajo de la estructura colapsada.

Los vientos del Frente Frío 25 son arriba de los 100 km/h, por lo tanto, fue determinado como “vientos violentos” por parte de la Secretaría de Protección Civil del estado de Veracruz.

Torre de alta tensión daña automóvil Vento. Foto: José Manuel Alor

