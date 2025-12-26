Artículo 19 califica como “acoso judicial” la detención de periodista por “terrorismo” en Veracruz

| 13:34 | Juan Rivas | UnoTV

Martha Tudón, integrante del programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de Artículo 19, advirtió que la detención en Veracruz del periodista Rafael León Segovia y la imputación de delitos graves como “terrorismo” representan uno de los casos más severos de acoso judicial contra la prensa en años recientes en México, ya que el comunicólogo se dedicó durante años a documentar violencia, corrupción y presuntos vínculos de las autoridades veracruzanas con el crimen organizado.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

La Cartilla Militar será obligatoria a partir de 2026 para ingresar a estas instituciones 

Nacional

La Cartilla Militar será obligatoria a partir de 2026 para ingresar a estas instituciones 

Periodistas que han sido acosados por gobiernos estatales

Nacional

Periodistas que han sido acosados por gobiernos estatales

Asesinaron a un policía cada 24 horas en México durante 2025

Nacional

Asesinaron a un policía cada 24 horas en México durante 2025

Pase turístico en contingencia ambiental: ¿sirve para circular en CDMX y Edomex?

Nacional

Pase turístico en contingencia ambiental: ¿sirve para circular en CDMX y Edomex?

Etiquetas: , , , , ,