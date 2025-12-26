GENERANDO AUDIO...

Martha Tudón, integrante del programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de Artículo 19, advirtió que la detención en Veracruz del periodista Rafael León Segovia y la imputación de delitos graves como “terrorismo” representan uno de los casos más severos de acoso judicial contra la prensa en años recientes en México, ya que el comunicólogo se dedicó durante años a documentar violencia, corrupción y presuntos vínculos de las autoridades veracruzanas con el crimen organizado.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos: