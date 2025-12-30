Turistas de Mexicali, entre las víctimas de accidente del Tren Interoceánico, confirman autoridades

GENERANDO AUDIO...

Descarrilamiento del Tren Interoceánico. Foto: Cuartoscuro.

Luego de varias horas de incertidumbre, el Gobierno de Veracruz confirmó la muerte de tres pasajeros tras el accidente del Tren Interoceánico que cubría la ruta Salina Cruz – Coatzacoalcos. Dos de las víctimas eran originarias de Mexicali y formaban parte de una misma familia.

Las personas fallecidas habían salido de Veracruz con destino a Oaxaca, de acuerdo con el reporte oficial.

Gobernadora confirma la identidad de las víctimas

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, informó que el reporte fue emitido por Protección Civil estatal, confirmando el fallecimiento de Patricia Medina, Honoria Medina y Rogelio Luna.

“Ya ahora temprano me da el reporte de PC que lamentablemente hay tres fallecidos”, señaló la mandataria.

Los tres pasajeros habían viajado el sábado a Salina Cruz y regresaban el domingo, cuando ocurrió el accidente.

Sobrevivientes relatan cómo cayó el vagón a un barranco

Entre los sobrevivientes se encuentra Flor Morales, quien viajaba con su hija. Ambas resultaron con golpes y heridas en la cabeza, por lo que recibieron atención médica y posteriormente fueron dadas de alta. Al llegar a la vivienda de su familia en Cosoleacaque, Flor Morales relató lo ocurrido dentro del vagón que terminó en un barranco.

“Iba muy rápido el tren y cuando me di cuenta ya había dado vuelta y ya se había caído”, narró.

Indicó que sus hijos se encuentran bien, mientras que un primo fue operado de emergencia y permanece en estado delicado.

Aún hay personas lesionadas hospitalizadas

En conferencia de prensa, la gobernadora confirmó que tres personas continúan lesionadas, todas mujeres, quienes reciben atención médica en el Hospital IMSS-Bienestar de Ixtepec.

Se trata de:

Dos mujeres de 22 y 21 años , originarias de Agua Dulce .

, originarias de . Una mujer de 48 años, originaria de Coatzacoalcos.

Las autoridades señalaron que la cifra de fallecidos podría aumentar, conforme avancen las evaluaciones médicas.

