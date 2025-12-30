Juez mantiene pruebas contra el periodista Rafael León Segovia, acusado de terrorismo

GENERANDO AUDIO...

Juez mantiene pruebas por terrorismo contra el periodista Rafael León. Foto: FGR

Este lunes, el juez de control, José Guadalupe Nucamendi Albores rechazó anular las pruebas en la investigación contra el periodista Rafael León Segovia, acusado de actos de terrorismo, así como de encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública.

Tras los hechos de este lunes, el día de mañana se celebrará la audiencia en la que se definirá la situación jurídica del periodista, también conocido como “Lafita León”.

Claudia Sheinbaum pidió explicaciones tras la acusación en contra del periodismo

En la conferencia matutina de este lunes 29 de diciembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió que la Fiscalía General del Estado de Veracruz dé explicaciones sobre el motivo de la clasificación por terrorismo en contra del periodista. Asimismo, señaló que la libertad de expresión debe respetarse por encima de todo.

No sé por qué la fiscalía usa el delito de terrorismo y, en todo caso, explicarlo. Porque no ha habido una acusación por terrorismo en México yo creo que nunca. Tiene que explicar la fiscalía por qué usa este delito

Rocío Nahle asegura que en Veracruz no hay terrorismo

Por su parte, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, aseguró que en el estado no hay actos de terrorismo y que está de acuerdo con la postura de la presidenta de México. Sin embargo, dijo mantenerse al margen de su opinión mientras el juicio se encuentre en curso.

Además, Nahle confirmó la audiencia de este martes 30 de diciembre, en la que el mismo juez Nucamendi Albores definirá la situación jurídica del periodista Rafael León Segovia, quien podría enfrentar una pena de entre cinco y 30 años de prisión por delitos de terrorismo, según el artículo 311 del Código Penal del Estado de Veracruz.

