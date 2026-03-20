Caso en Yucatán reabre debate por protocolos de Alerta Amber y violencia vicaria

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En Mérida, el caso de un menor de 12 años de nombre Matías Eliam, que no regresó a casa tras salir con su padre, reabrió el debate sobre la activación de la Alerta Amber en Yucatán y los protocolos de respuesta ante posibles casos de violencia vicaria.

De acuerdo con el testimonio de su madre, el hecho ocurrió el 28 de febrero, cuando el niño salió a comer con su padre, quien prometió regresarlo pronto, pero no volvió. Desde entonces, la familia mantiene su búsqueda sin conocer su paradero.

Reabre debate por activación de Alerta Amber en Yucatán

La madre del menor señaló que, pese a tener la custodia legal, las autoridades no activaron de inmediato la Alerta Amber, argumentando que primero debían realizar una investigación.

Ante esta negativa, decidió promover un amparo para obligar a las autoridades a intervenir, al asegurar que existían antecedentes de violencia y que no tenía información para localizar al padre.

El caso también visibiliza la violencia vicaria, una forma de violencia de género en la que hijas e hijos son utilizados para afectar emocionalmente a la madre, ya sea reteniéndolos o separándolos.

En México no existe un registro oficial sobre este tipo de violencia, pero en 2022 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos acompañó al menos a 150 mujeres víctimas de estos casos.

La búsqueda del menor continúa, mientras el caso mantiene la discusión sobre la respuesta de las autoridades ante la desaparición de niñas, niños y adolescentes.

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