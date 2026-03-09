Mérida se tiñe de morado con más de 6 mil mujeres que tomaron el Paseo de Montejo
Las calles del centro de Mérida, Yucatán, se llenaron de morado este domingo. Más de seis mil mujeres salieron a marchar este Día Internacional de la Mujer.
La movilización comenzó en el Parque de la Mejorada, donde desde la tarde empezaron a reunirse colectivos, estudiantes, familias y mujeres de todas las edades.
Con pancartas, consignas y pañuelos verdes y morados, el contingente avanzó por el Centro Histórico rumbo a la Plaza Grande de Mérida.
Durante el recorrido, las voces se unieron para exigir seguridad, justicia y respeto a los derechos de las mujeres.
Entre cantos, consignas y momentos de silencio, la marcha también se convirtió en un espacio para recordar a quienes ya no están, así como acompañar a quienes siguen buscando justicia.
A lo largo del trayecto, miles caminaron juntas, mostrando que cada año la movilización crece y suma más voces. Así se vive el 8M en Mérida.
