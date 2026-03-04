Fuerza Aérea Mexicana se alista para proteger el cielo rumbo al Mundial 2026

GENERANDO AUDIO...

Fuerza Aérea se prepara para el Mundial. Foto: Kattia Espinosa

En Mérida, Yucatán, la Fuerza Aérea Mexicana inició el ejercicio “BALAM”, un operativo de adiestramiento que simula escenarios de riesgo en el espacio aéreo en el marco de la Copa Mundial de Futbol.

El objetivo es garantizar la soberanía y seguridad aérea durante el Mundial en las sedes de Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. En el ejercicio participan nueve aeronaves:

Un helicóptero Bell 412 (búsqueda y salvamento)

Dos Embraer 145 (vigilancia aérea con radar aerotransportado), seis Texan T6C+ (interceptación)

Las aeronaves despegaron desde Cozumel y operaron en coordinación con Mérida, simulando una zona de vigilancia aérea, no prohibida, pero con control reforzado

¿Qué escenarios se plantean?

Se contemplaron dos escenarios:

Aeronave que ingresa sin autorización y no coopera

Aeronave que ingresa por desconocimiento y aterriza bajo supervisión

Si un vuelo entra sin autorización, puede ser declarado “clandestino”, lo que constituye un delito federal y activa protocolos con Guardia Nacional, Migración y autoridades civiles. Participan entre 80 y 90 elementos; para el Mundial se desplegarán 556 efectivos sólo de la Fuerza Aérea.

Durante la Copa del Mundo no se cerrará el espacio aéreo, pero habrá una gestión reforzada para proteger estadios y zonas estratégicas.

La Fuerza Aérea aseguró que la probabilidad de una amenaza es baja, pero los protocolos están listos para actuar ante cualquier contingencia.

“La Fuerza Aérea Mexicana ha destinado un esfuerzo de material de vuelo para estas actividades, como un helicóptero Bell 412 que realiza funciones de búsqueda y salvamento; dos aeronaves Embraer 145, que hacen funciones de vigilancia aérea, y seis aviones Texan T6C+, que hacen funciones de interceptación de trazas de interés o funciones de alerta para casos de contingencia”, indicó el coronel Jorge Luis Zucán León, controlador de vuelo del Estado Mayor de la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana.

“En total, nueve aeronaves están destinadas para la realización de este ejercicio, y la misión que nos reúne es justamente garantizar la soberanía y seguridad del espacio aéreo nacional sobre esta zona de vigilancia que se ha decretado, simulando, en este caso, la de Monterrey. Es un esquema general de una zona de vigilancia que se va a establecer en el espacio aéreo de Monterrey para coordinar las operaciones tanto civiles como militares. No es un espacio aéreo prohibido, es una gestión del espacio aéreo que permite una detallada coordinación de todas las operaciones que se realizan”, añadió.

Operativo se intensificará durante el Mundial

También se hizo hincapié en que estos protocolos son un día a día para la Fuerza Aérea Mexicana, pero se intensificarán durante el evento deportivo mundial.

Detalló que se emplearán radares y aeronaves de ala fija, además de oficiales de enlace con la Agencia Federal de Aviación Civil, para fortalecer la seguridad de la aviación.

Precisó que, en el primer escenario, si una aeronave ingresa sin autorización y no acata instrucciones, se activa un plan de búsqueda y salvamento derivado de los procedimientos de interceptación. En el segundo, si la aeronave entra por desconocimiento y coopera, aterriza en un aeropuerto designado bajo supervisión.

“Tenemos radares y aeronaves de ala fija que vamos a emplear en esta ocasión, desplegamos oficiales también de enlace con la Agencia Federal de Aviación Civil para coadyuvar en las actividades de seguridad de la aviación. Son los escenarios que estamos manejando en este ejercicio. Un escenario es que una aeronave ingresa a esta zona de vigilancia sin estar autorizada, se le intercepta, no acata instrucciones y se activa un plan de búsqueda y salvamento derivado de los procedimientos de interceptación que puede ocurrir un accidente. En el escenario número dos, la aeronave ingresa por desconocimiento de la regulación, es cooperativa, sigue las instrucciones de la aeronave interceptora y aterriza en un aeropuerto designado”.

Indicó que, una vez en tierra, se aplica un plan de contingencia en coordinación con otras autoridades, como la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración y el Servicio de Aduanas, para atender la situación conforme a los protocolos establecidos.

“En este término, cuando la aeronave aterriza en el aeropuerto, se aplica un plan de contingencia, es decir, la Fuerza Aérea Mexicana con sus medios aéreos lleva a cabo la interceptación y una vez que la aeronave aterriza, intervienen otro tipo de autoridades, entonces se requiere esta coordinación detallada con tanto Guardia Nacional, la Agencia Federal de Navegación Civil, el Instituto Nacional de Migración, el Servicio de Aduanas y principalmente la Agencia Federal de Navegación Civil”, finalizó el coronel.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.