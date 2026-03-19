Invade sargazo playas en Yucatán, pero empresa lo aprovecha transformándolo en fertilizante

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Foto: Cuartoscuro/Archivo

Lo que era basura ahora es negocio, pues una nueva planta ya está transformando el sargazo en fertilizantes y alimento para animales. La problemática que también afecta al Caribe, ahora busca convertirse en industria.

Yucatán ya comenzó con la inauguración de la planta Implementaciones Estratégicas Marinas (IEM), proyecto de alto impacto instalado en el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán (PCTY), que transforma el sargazo en bioproductos rentables y de gran valor para el campo y la industria.

“Después de ocho años de investigación tuvimos el tema de diseño y conceptualización previa de una planta que transforme el sargazo en productos bio orgánicos con beneficio para la agroindustria, para la salud, el bienestar. Y bueno, seguimos a través de nuestro centro de investigación encaminando o encauzando todos estos desarrollos en pro de vida, o sea, crear vida a través de la vida que representan las algas.

“Lo que hacemos prácticamente es, a través de biodigestores, de forma biológica, hacer un cóctel de cepas bacterianas a las cuales se pone en contacto con un sargazo que previamente está desinfectado, que se le quitan los metales pesados, hongos, bacterias, y entra a una biodigestión y es ahí donde obtenemos nuestro principal producto, que es el fertilizante orgánico mineral”

Jesús Delgado Madrid / director general IEM

El proyecto usa tecnología, energía solar y procesos que prometen un menor impacto ambiental. Incluso, aseguran que puede aumentar la producción agrícola hasta en un 27%.

Y es que a través de biodigestores y cepas bacterianes mezcladas con sargazo dan como resultado un fertilizante orgánico mineral que tiene potencial para muchos derivados.

“El proceso consiste en un cepario, en el cual tenemos toda la fabricación y mezclas de cocteles de cepas en donde a través de trabajo arduo encontramos una formulación de las mismas, las cuales sirven para inocular el proceso donde empieza nuestra maceración en donde ponemos en contacto el sargazo directamente con estas enzimas.

“Posterior a esto pasa a nuestro bioreactor y, previamente pasa por un intercambiador de calor, para alcanzar una temperatura ideal de hasta 45 grados centígrados donde tenemos una curva de vida, donde se van degradando las paredes estructurales de sargazo contra la acción bacteriana de los microorganismos contenidos en nuestras cepas, y es así como logramos en una relación de aire-tiempo llegar a una curva de vida hasta donde vamos alimentando el bioreactor, para poder llegar a contabilizar la totalidad de nutrientes después de los 28 días”

Jesús Delgado Madrid / director general IEM

Es así como el sargazo se transforma en una oportunidad.

Yucatán ocupa el lugar número 22 a nivel nacional en el subíndice de Innovación y Tecnología del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), por lo que proyectos como este son esenciales para mejorar su posición.

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