Ellos son los “ruineros”, albañiles mayas que reconstruyen la historia en Yucatán

En Uxmal, una de las joyas del mundo maya, hay héroes que casi nadie menciona. Les dicen “ruineros”, pero en realidad son campesinos, albañiles, personas de las comunidades cercanas que, guiados por el arqueólogo José Huchim, aprendieron algo que no se enseña en cualquier escuela: a “escuchar” las piedras.

Son manos mayas que reconstruyen lo que el tiempo quiso borrar.

“Soy maya, entonces, lo que a mí me preocupa mucho es, tienen que pensar como nosotros, tienen que tener esa sensibilidad hacia nuestro patrimonio cultural, sentirlo suyo. Entonces es por eso que no sólo son colaboradores de los proyectos arqueológicos sino que también ya son sensibles, ya sienten suyo el patrimonio”

José Huchim / director zona arqueológica de Uxmal

Han levantado basamentos, restaurado el Palacio del Gobernador, y trabajado piedra por piedra en la Pirámide del Adivino, en plena Ruta Puuc. Con palas, coas y martillos, han entendido cómo cada piedra encaja, respira y cuenta la historia.

Gracias a ellos, Uxmal sigue en pie y es una de las zonas arqueológicas mejor cuidadas de Yucatán.

“Es algo que la verdad se sintió muy impresionante, antes que nada porque la verdad no sabía nada, y pues ser testigo de cómo se construía antes, pues la verdad es algo que me dio mucho orgullo volver a ser parte de este proyecto”

Ángel Tun / integrante de brigada

“Lo siento emocionante, porque al momento es como una exploración para mí. Yo no me imaginaba qué hay en ese montículo, hasta que cuando le damos procedimiento, poco a poco, ya tenga fachadas y al terminar ya está bien bonito. Y, pues, sí, me siento emocionado de que, ah, fui parte del trabajo de allá”

Gabriel Cahuil / integrante de brigada

Ellos no solo restauran ruinas, restauran memoria; una que fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1996: Uxmal.

