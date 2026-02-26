Tras operativo, Profepa clausura predios en la Reserva Cuxtal, tenían construcciones irregulares

GENERANDO AUDIO...

Foto: Profepa

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó dos operativos simultáneos en la Reserva Cuxtal, al sur de Mérida, Yucatán, tras denuncias por ocupación irregular, uso de suelo no autorizado y aprovechamiento ilegal de recursos forestales en la zona de selva baja, hallando desmonte de selva y construcciones ilegales.

Durante los operativos se integraron dos equipos de trabajo, cada uno conformado por cuatro inspectores de la Profepa, cinco elementos de la Guardia Nacional y dos elementos de la Policía Estatal. También participó personal directivo, jurídico y técnico de la Reserva Cuxtal, incluida su directora y tres guardaparques. Ambos grupos actuaron de manera simultánea, independiente y coordinada.

¿Qué encontró la Profepa durante el operativo en Cuxtal?

De acuerdo con la Profepa, durante la inspección en la Reserva Cuxtal los dos equipos de trabajo hallaron desmonte de selva y construcción sin autorización, más de mil 160 kg de carbón vegetal transportado sin acreditar procedencia y apertura de caminos y brechas dentro del área protegida.

Acotó que en el lugar denominado Hacienda Ana Victoria se detectó el desmonte de aproximadamente una hectárea de vegetación forestal, así como la construcción de una barda perimetral de block y cemento de alrededor de 3 metros de altura.

Mientras que, al no encontrarse persona responsable en el sitio y no acreditarse autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, se impuso la clausura temporal total de las actividades y se colocó el sello correspondiente.

Asimismo, se llevaron a cabo dos visitas de inspección adicionales en predios distintos dentro de la poligonal de la Reserva. En el primero se constató la apertura de un camino de 379 metros de largo por 12 metros de ancho, con una afectación de 4 mil 548 m², así como otra área desmontada de 7 mil 310 m². Las obras incluyeron nivelación del terreno y colocación de material pétreo para conformar un terraplén. Al no acreditarse autorización en materia forestal, se impuso la clausura temporal total del sitio.

Con esto, la Profepa busca frenar la fragmentación de la selva baja y proteger la recarga de agua y la biodiversidad en la zona. Las investigaciones continúan.

