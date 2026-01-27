Indignación en Yucatán: obligan a toro a tomar cerveza

GENERANDO AUDIO...

En el municipio de Temax, Yucatán, se llevó a cabo la llamada “Temaxeada”, un evento que ha sido señalado como una adaptación local de la tradicional Pamplonada que se realiza en España. La festividad volvió a colocarse en el centro del debate público luego de que circularan videos en redes sociales en los que se observa a un toro siendo obligado a beber cerveza durante el evento.

Las imágenes muestran a participantes acercando una bebida alcohólica al animal, lo que provocó reacciones de rechazo por parte de los usuarios, quienes cuestionaron si este tipo de prácticas pueden considerarse entretenimiento o si constituyen un acto de crueldad animal.

Video del toro bebiendo alcohol desata críticas en redes sociales

El material audiovisual difundido en plataformas digitales muestra el toro consumiendo cerveza mientras es rodeado por personas que participan en la festividad. Usuarios señalaron que obligar a un animal a ingerir alcohol podría representar un riesgo para su salud y bienestar.

En redes sociales, el hecho fue comparado con casos en los que perros u otras mascotas son expuestas a sustancias nocivas, situaciones que en México están tipificadas como maltrato animal y pueden ser sancionadas conforme a la ley.

Maltrato animal y lo dice la ley

De acuerdo con la legislación vigente en distintas entidades del país, el maltrato animal incluye cualquier acto que cause daño, sufrimiento o ponga en riesgo la salud de un animal. En el caso de animales domésticos, como perros, obligarlos a consumir alcohol puede derivar en sanciones administrativas o penales.

Aunque el toro involucrado en la “Temaxeada” no es un animal doméstico, usuarios en redes cuestionaron si las autoridades deberían aplicar criterios similares en eventos públicos donde se utilicen animales, especialmente cuando existen evidencias de prácticas que podrían afectar su integridad.

Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial si alguna autoridad estatal o municipal inició un procedimiento derivado de lo ocurrido durante la festividad.

Tradición, espectáculos y bienestar animal

La “Temaxeada” ha sido promovida como una festividad local inspirada en eventos taurinos de otros países. Sin embargo, el caso abrió nuevamente la discusión sobre los límites entre las tradiciones, los espectáculos públicos y el respeto al bienestar animal.

Organizaciones y usuarios han señalado que, más allá del carácter cultural del evento, es necesario revisar las condiciones en las que se desarrollan este tipo de actividades y la responsabilidad de los organizadores para evitar estas prácticas que puedan ser consideradas como maltrato.

Debate continúa tras difusión del caso

El caso de la “Temaxeada” en Temax se suma a otros episodios que han generado discusión sobre el uso de animales en eventos festivos en México. Mientras tanto, el video continúa circulando en redes sociales, donde el debate entre diversión y crueldad animal sigue abierto.

Hasta ahora, las autoridades locales no han emitido un posicionamiento público sobre lo ocurrido ni sobre posibles sanciones relacionadas con el evento.

