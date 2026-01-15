Víctimas de fraudes en compra-venta de vehículos en Yucatán narran la agonía de perder sus ahorros

GENERANDO AUDIO...

En Yucatán salió a la luz un presunto esquema de fraude en la venta de vehículos que son ofertados en redes sociales, los pagos se hacen en efectivo, la entrega es inmediata y todo es aparentemente legal.

Pero, días o semanas después, el mismo vehículo es reclamado por terceros como propiedad original, dejando a los compradores sin dinero y sin coche.

Víctimas de esta situación, contaron a Uno TV, el modus operandi y cómo terminaron afectados.

Esquema de fraude en Yucatán en vehículos. Foto: Redacción

El caso de Reina Mena

El pasado 7 de enero, Reina Mena vio en redes sociales una oferta a buen precio de un vehículo Versa 2020.

Se citó con la vendedora, una mujer que dijo llamarse Leany Ayala. Revisó el vehículo y entregó más de 200 mil pesos en efectivo.

Tras el endoso de la factura se retiró con la unidad y continuó con el proceso correspondiente para hacer el cambio de propietario.

“Llegamos, damos toda la documentación ahí donde ven el cambio de propietario y, ya que damos toda la documentación y todo, nos agarran los papeles todo bien, y a la hora de que según suben ellos todo a REPUVE, se dan cuanta que ellos habían emplacado en julio y la factura que habían llevado en julio tenía otro nombre, el de nosotros tenía otro nombre y nos dijeron que se tenía que quedar el vehículo retenido porque tiene diferente nombre con la factura que ellos emplacaron hace medio año. Nos otorgan un papel, que ese papel dice que nosotros otorgamos papeles originales y copias, en el papel que ellos nos dan nunca dice que nuestros papeles son clonados, ni que son apócrifos, nada, en mi documentación que ellos me entregan, dice: “me entregan original y copias y sus palabras de ellos fueron de que se iba a retener el vehículo y le dieron fecha a mi esposo para que vaya a una cita, la cual acudimos a la demanda en que nos retiran el vehículo, hago una transmisión en vivo y es cuando me entero de toda gente que ha venido estafando esta gente”, Reina Mena, testimonio. Caso de Reina Mena. Foto: Redacción

Las autoridades detectaron que el nombre de la factura presentada no coincidía con el registrado mese atrás, por lo que el vehículo fue retenido. Posteriormente, Reina realizó una transmisión en vivo en redes sociales, donde descubrió que había más personas afectadas por el mismo esquema, evidenciando que el problema no es nuevo.

“No puede ser que en 5 años estas mimas personas sigan afectando y ¿Cuántos años más para que este proceso llegue? O sea, ya demasiada gente han estafado como para que ya no nos den una respuesta o no la hayan detenido”

Más víctimas del mismo modus operandi

Según los afectados, la misma vendedora ofreció autos a varias personas con documentos aparentemente legítimos, incluyendo facturas y credenciales falsas, y luego los vehículos fueron recuperados por terceros, señalando ser los verdaderos propietarios.

Reina realizó una transmisión en vivo en redes sociales, ahí se dio cuenta de que en varios los estafados y que el problema no es nuevo.

Documentación falsa para las estafas. Foto: Redacción

“No puede ser que en 5 años estas mismas personas sigan estafando y ¿cuántos años más para que este proceso llegue? ósea ya demasiada gente han estafado como para que ya no nos den una respuesta o no la hayan detenido”, Reina Mena, afectada. Este patrón ya habría afectado a decenas de compradores que, además de perder el dinero, quedaron sin la certeza de conservar la unidad adquirida.

¿Cómo opera el fraude?

De acuerdo con los testimonios, el esquema funciona de la siguiente manera:

Ofertas de autos atractivos a través de redes sociales.

Pago en efectivo y entrega del vehículo al comprador.

Reclamación posterior del mismo auto por parte de rentadoras u otros terceros.

Uso de documentos falsos como facturas y credenciales para dar apariencia de legalidad a la venta.

El caso de Luis Manuel

Luis Manuel también hizo público su caso. Puso en venta su camioneta Tiguan en redes sociales.

Le contactó una mujer que dijo llamarse Estafany Aramas, quien le ofreció su Aveo 2020 a cambio de que su Tiguan y 18 mil pesos en efectivo.

“Al entregar el vehículo todo estaba bien y aproximadamente una semana a 10 días, se presenta una rentadora de nombre Quickly, que está ubicada en el aeropuerto de Mérida, en ese momento la rentadora se presenta y dice que no se le ha pagado lo que viene siendo la rentas, a lo que yo respondo que el vehículo me lo vendieron hace ya aproximadamente unos 5 días, entonces el vehículo está en la vía pública, acude la Secretaría de Seguridad Pública, me quita el vehículo, lo pone a disposición y hasta ahí me dice que vaya a poner mi demanda conforme a todo. Yo procedo a poner mi denuncia en contra de esta persona y hasta ahí, días después aproximadamente 3 semanas doy con mi camioneta en el anillo periférico, al dar con ella en el anillo periférico hablo al 911 y ellos me apoyan a interceptar la camioneta, eso fue aproximadamente febrero 2025, febrero, 11 meses atrás, desde ahí el vehículo lo ponen a disposición de los patios de la Secretaría de Seguridad Pública, los patios, no a la Fiscalia”, Luis Manuel, afectado.

En muchos casos, los compradores descubren las irregularidades al momento de intentar hacer el trámite de cambio de propietario, al encontrar inconsistencias en la documentación presentada.

La persona se hacia pasar por otras a través de redes sociales. Foto: Redacción

Para las estafas, esta presunta red hace uso de documentos falsificados como facturas de autos y credenciales expedidas por el INE. Las víctimas han podido contactar que las copias de INE de la persona que les vendió el auto, coincide en la foto de la credencial, pero con nombres distintos.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública alertó sobre posibles engaños en transacciones realizadas en plataformas digitales y exhortó a verificar documentación y reportar cualquier irregularidad al 911.

Explicó que situaciones como esta se han presentado cuando, previamente, las partes realizaron operaciones privadas sin revisar a detalle la documentación ni el estatus legal del vehículo.

