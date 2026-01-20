Díaz Mena da Primer Informe de Gobierno y presume avances en Yucatán

GENERANDO AUDIO...

El gobernador Joaquín Díaz Mena presentó su Primer Informe de Gobierno, donde aseguró que el proyecto Renacimiento Maya avanza con rumbo claro, un gobierno cercano y acciones enfocadas en reducir la desigualdad, impulsar el desarrollo comunitario y garantizar bienestar, seguridad y oportunidades en todo el estado.

Durante el acto, realizado en el Centro Internacional de Convenciones, el mandatario afirmó que su administración trabaja desde el primer día para llegar a comunidades históricamente relegadas y gobernar escuchando a la gente. Recordó que el 2 de junio de 2024, más de 629 mil yucatecas y yucatecos respaldaron un cambio de rumbo para la entidad.

Hoy presentamos los resultados de este primer año de gobierno y compartimos el rumbo que estamos construyendo para Yucatán: con orden, cercanía y un plan claro para el bienestar de todas y todos.



Renacimiento Maya y compromisos en marcha

Díaz Mena destacó que el 87% de los compromisos de su sexenio ya cuentan con presupuesto asignado y están en marcha, aun cuando apenas se cumple el primer año de gobierno. Señaló que esta visión prioriza el uso del dinero público en lo que más necesita la población.

Acompañado por Raquel Buenrostro, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno y representante de la presidenta Claudia Sheinbaum, afirmó que el gobierno estatal tendrá presencia en los 106 municipios, con obra pública y programas sociales.

Educación, mujeres y campo, ejes del gobierno

En materia educativa, informó la entrega de más de 200 mil paquetes de útiles, uniformes, zapatos y chamarras, así como la creación de las Becas Juventudes Renacimiento, que benefician a más de nueve mil estudiantes universitarios.

Para las mujeres, resaltó el programa Mujeres Renacimiento, cuyo apoyo económico aumentará a 3 mil pesos bimestrales en enero de 2026, además de la operación de 31 Centros Libre con atención psicológica, jurídica y social.

En el campo, reportó la rehabilitación de más de 750 kilómetros de caminos rurales, apoyos a más de seis mil productores, instalación de más de mil sistemas de riego con paneles solares y acciones para fortalecer la ganadería y la pesca.

Seguridad, salud y obra pública

El gobernador informó la incorporación de más de 630 patrullas, mejoras al C5i, inversiones en salud por más de 700 millones de pesos y el avance del nuevo Hospital O’Horán. Además, destacó el Plan Bienestar, con una inversión cercana a 4 mil millones de pesos en obra pública.

El Gobierno de Yucatán continuará con la implementación de estos programas durante 2026.

