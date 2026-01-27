Sargazo inunda playas en Telchac, Yucatán

GENERANDO AUDIO...

Las playas del municipio de Telchac, en Yucatán, registraron en las últimas horas la llegada de sargazo, un fenómeno natural que comenzó a notarse en distintos tramos de la zona costera. La presencia del alga generó acumulaciones visibles en la orilla del mar y un cambio evidente en el paisaje.

Habitantes y visitantes señalaron que el sargazo comenzó a concentrarse principalmente en áreas cercanas a la playa, lo que provocó malos olores y desánimo entre quienes acudieron a disfrutar del mar. Algunos turistas indicaron que, aunque el lugar sigue siendo atractivo, la condición actual limita actividades como nadar o permanecer cerca del agua.

Sargazo en Telchac se adelanta por surada en Yucatán

De acuerdo con lo observado en la zona, la arribazón de sargazo en Telchac no es común en esta época del año, ya que la temporada alta suele iniciar entre abril y agosto. Sin embargo, la presencia temprana del alga se vio favorecida por las corrientes marinas y el fenómeno de surada que se registró en Yucatán durante el fin de semana.

Visitantes señalaron que el olor es uno de los principales problemas. Algunos comentaron que el ambiente no resulta agradable para ingresar al mar o pasar tiempo en la playa, lo que también afecta la imagen del destino para el turismo. Pese a ello, hasta el momento las autoridades locales no han informado sobre afectaciones mayores.

La situación también impactó a quienes realizan actividades recreativas. Aficionados a la pesca deportiva indicaron que el sargazo dificulta su práctica, ya que los peces se alejan y los anzuelos se traban con el alga, lo que reduce las posibilidades de captura.

Autoridades municipales mantienen el monitoreo de la zona y se espera que en breve inicien labores de limpieza en puntos específicos de la costa, con el objetivo de retirar el alga acumulada y reducir molestias para la población y los visitantes.

Mientras tanto, otras actividades como caminar por el malecón, visitar restaurantes y disfrutar de zonas comerciales se desarrollan con normalidad, sin reportes de afectaciones directas. El comportamiento del sargazo dependerá de las condiciones climáticas y marítimas de los próximos días.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento