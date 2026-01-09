Kinchil continúa en lucha contra granja avícola que deforesta selva

GENERANDO AUDIO...

Denuncian deforestación y daños en Kinchil. Foto: Kattia Espinosa – Uno TV.

En el municipio de Kinchil, en el estado de Yucatán, una comunidad maya lucha contra una empresa avícola que comenzó a deforestar y a construir naves industriales, dañando selva y vestigios arqueológicos.

¿Qué pasa en la selva de Kinchil?

En Kinchil, Yucatán, una comunidad maya ha defendido por años su territorio donde convivían ganadería, apicultura, agricultura y restos arqueológicos, en equilibrio con la naturaleza.

Pero una empresa avícola comenzó a deforestar y construir naves industriales sin permisos, afectando zonas de selva baja caducifolia, agua y vestigios mayas de Tzemé, patrimonio de generaciones.

A pesar de clausuras de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y órdenes del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la obra continuó con maquinaria en terreno clausurado.

La expansión no sólo destruye monte, sino que amenaza agua subterránea que está a menos de 2 metros de profundidad y que alimenta cenotes y pozos locales. El modelo industrial ha sido ligado en otros casos a contaminación del manto acuífero por desechos animales.

Contaminación y daños a vestigios arqueológicos

Al respecto, Federico May, parte del consejo comunitario de Kinchil, dice que denunciaron los daños que también la empresa avícola le estaba provocando a los vestigios arqueológicos ante el INAH.

“Desde que nosotros empezamos a venir a documentar esto en octubre, estaban enteras las tres pirámides de Kolotzó y había un juego de pelota, había un pozo cuadrado, entre otros basamentos, simplemente con caminar encuentras vasijas, puntas de flecha, restos de cerámica, tumbas mayas, y es lógico porque esto era una parte anexa del centro principal de Tzemé que está apenas a 300 metros la pirámide principal, entonces hoy en día ¿qué vemos? Pues que ya desaparecieron las pirámides, a pesar de que se denunció en tiempo y forma para evitar la destrucción, se denunció delante del INAH“, comenta al respecto.

Culpan a empresa avícola. Foto ilustrativa: Senasica.

Por otra parte, los pobladores recuerdan que este sitio fue cuidado por generaciones, integrado a su vida y su identidad, no sólo un suelo para explotar.

“¿Hoy en día qué vemos? Ya plataformas, ya área embutida con material para construir naves industriales de producción de huevo, lo cual va a ocasionar una contaminación devastadora en esta zona, va a acabar la apicultura, la ganadería y contaminar el agua, o sea, es increíble que esté pasando esto”, agrega Federico May.

Mientras la granja avanza, quienes protegieron el lugar enfrentan la devastación de su memoria y entorno. Esta es una lucha en curso: patrimonio natural, memoria histórica y agua siguen en riesgo.

Siguen trabajos a pesar de clausura

En noviembre pasado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró la ampliación de una nave avícola del Grupo Crío, tras constatar afectaciones en 13.7 hectáreas de selva baja caducifolia y daños parciales en una zona arqueológica, ubicada en esta comunidad maya, dio a conocer el Consejo Comunitario de Kinchil en Yucatán por la Defensa del Territorio, Medio Ambiente y el Patrimonio Maya de Tzemé.

Sin embargo, los pobladores señalan contradicción entre el discurso oficial y la realidad en Tzemé, donde quizá, después de saldar una multa, las máquinas siguen trabajando.

“Que como nosotros no tenemos dinero, pues no nos quieren, nos engañan de que ya clausuraron, y sigue lo mismo, porque es algo de que no podemos, es un coraje, es una impunidad no poder defender algo que es nuestro hábitat natural, como los animales”, dice, por último, Guadalupe Dzul, quien es parte de la comunidad maya.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.