Centro Histórico de Mérida brilló con el arranque del Festival Internacional de las Luces 2026

El Centro Histórico de Mérida se transformó con el Festival Internacional de las Luces (Filux), parte del Mérida Fest 2026. Fue un recorrido nocturno entre esculturas, neón, arte interactivo y video mapping que destacó la belleza de la ciudad.

“Filux es un festival de la luz, que a través de imágenes y luz uno puede tener un recorrido extraordinario, estamos aquí en el Pasaje Revolución, entre la Catedral de Mérida y el Ateneo; van a encontrar este espacio que además es hermoso, precioso, para encontrar estas piezas de iluminación que dicen mucho y transmiten mucho”

Cecilia Patrón / alcaldesa de Mérida

Y es que son luces que cuentan historias: desde alebrijes luminosos y futurismo, hasta experiencias totalmente inmersivas. Es el festival donde la luz toma la ciudad y la convierte en arte.

“Maravilloso, muy bonito, el efecto que refleja lo maravilloso de la luz es impresionante, muy bien”

Francisco Cime / asistente Filux

“Bastante bueno para las personas, para la gente, para que salgan, para que, en vez de estar en sus casas encerrados, convivan, conozcan, salgan a pasear, vean la cultura; este tipo de eventos es muy bueno para las personas y las familias, para convivencia, más que nada”

María Carrillo / asistente Filux

Este festival estará disponible para los visitantes hasta el 1 de febrero de 2026.

