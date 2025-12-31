Sin desaparecidos no hay festejo de Año Nuevo: lucha de Madres Buscadoras no para en Yucatán

GENERANDO AUDIO...

En estas fiestas decembrinas la mayoría de las familias celebra; sin embargo, hay quienes cuentan las sillas vacías. Llegar a Navidad o despedir el año no es igual cuando un hijo o una hija, no están.

En Yucatán, actualmente más de 300 personas están desaparecidas y sus madres no descansan. Así pasó con Clara, quien no paró hasta localizar a Héctor, desaparecido en Jalisco, y a quien, con investigación y recursos propios, encontró muerto.

“Su cumpleaños es el 5 de diciembre, pues ya no está él para festejar como siempre lo hemos hecho, el mes decembrino, pues no es lo mismo, duele mucho”

Clara Gutiérrez / fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Yucatán

Fue la experiencia de la desaparición de Héctor, hace siete años, y su lucha solitaria por encontrarlo, vivo o muerto, lo que la llevó a crear el colectivo Madres Buscadoras de Yucatán. Héctor desapareció en 2020, fue encontrado sin vida en una fosa clandestina en Jalisco tres años después. De este dolor nació el colectivo que se sostiene en la esperanza y en la exigencia de justicia.

Buscan en el monte, en fosas y en el silencio, a quienes aseguran, el Estado no ha querido encontrar. Para ellas, estas fechas son una lucha de memoria y ausencia.

“La Navidad en mi casa, pues no es lo mismo, como se ha vivido hace 7 años, pues era diferente porque se unía la familia y hasta él; toda la mesa unida con mi familia y ahorita no, mi familia que tengo ahorita aquí sí festeja, pero yo no me meto, yo en mi casa, no me entran esas ganas de sentarme en la mesa con ellos, porque no tengo a mi hijo.

“Una mesa está vacía, una silla está vacía desde que mi hijo se fue, no hacemos nada, ya la Navidad no significa nada para mí”

Clara Gutiérrez / fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Yucatán Tras encontrar los restos de su hijo, dedica su vida a buscar a otros desaparecidos y a exigir al gobierno mayor apoyo y reconocimiento a la crisis de desapariciones en el estado, reportando al menos 300 personas desaparecidas.

Busca que más familias se unan, a pesar del miedo, y que se reconozca la realidad de las desapariciones en Yucatán.

Clara es una figura central en la lucha de las madres buscadoras en el estado, pues lidera un colectivo que se enfrenta a la indiferencia y la falta de respuesta institucional para encontrar a sus seres queridos y exigir justicia.

