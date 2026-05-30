Lluvia histórica en Mérida provoca inundaciones y afectaciones

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Mérida rompió récord de lluvia en mayo. UnoTV

Mérida vivió una de las jornadas de lluvia más intensas de su historia reciente luego de que se registraran hasta 147.9 milímetros de precipitación en menos de 24 horas. El acumulado marcó un récord para un mes de mayo y se acercó a la cantidad de agua que dejó el huracán Isidoro durante su paso por la capital yucateca.

Las fuertes lluvias provocaron inundaciones en distintos puntos de la ciudad, con vehículos varados, calles anegadas y afectaciones en colonias del sur de Mérida. También se reportaron complicaciones en la carretera Mérida-Umán y acumulados superiores a los 130 milímetros en el puerto de Progreso.

Las zonas afectadas incluyen colonias como San Marcos Sustentable, San Antonio Xluch y San José Tecoh Sur, donde el agua acumulada generó problemas de movilidad y complicaciones para habitantes y automovilistas.

Ante la situación, el Ayuntamiento de Mérida desplegó cuadrillas para realizar labores de desazolve, limpieza de rejillas, bombeo y extracción de agua en los puntos más afectados por las precipitaciones.

La alcaldesa Cecilia Patrón Laviada supervisó personalmente los trabajos de atención y ordenó la habilitación de un refugio temporal en el Centro Aprende Emiliano Zapata Sur II, con el objetivo de brindar apoyo a familias que pudieran requerir resguardo.

Gobierno de Yucatán mantiene monitoreo permanente

De manera paralela, el Gobierno de Yucatán activó un operativo permanente de monitoreo y coordinación interinstitucional.

Por instrucción del gobernador Joaquín Díaz Mena, dependencias estatales y municipios mantienen vigilancia constante en zonas consideradas de riesgo, además de atender reportes ciudadanos y brindar apoyo a personas afectadas por las lluvias.

Las autoridades señalaron que las acciones de prevención y respuesta continuarán mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas en la entidad.

Persisten pronósticos de lluvias fuertes en Yucatán

De acuerdo con el Centro Estatal de Monitoreo y Alertamiento, las condiciones atmosféricas continúan favoreciendo lluvias de moderadas a fuertes en distintas regiones del estado.

Aunque algunos núcleos de tormenta comienzan a debilitarse, el pronóstico indica que las precipitaciones continuarán durante las próximas horas y días. Por ello, las autoridades mantienen activos los operativos preventivos y reiteran el llamado a la población para mantenerse informada y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Las dependencias estatales y municipales continuarán con las labores de atención y vigilancia mientras se mantenga el potencial de lluvias en Yucatán.

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