Madre busca a su hijo desaparecido desde 2022 en Yucatán

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En Yaxcabá, Yucatán, una madre mantiene la búsqueda de su hijo desaparecido desde 2022. Se trata de María Lucila Uicab Cauich, quien no ha dejado de buscar a Juan Bautista Caamal Uicab, desaparecido cuando tenía 16 años.

El joven fue visto por última vez el 19 de marzo de 2022, cuando salió de su casa para asistir a un baile en su comunidad y no regresó. Juan es el menor de tres hermanos, trabajaba como albañil y es descrito como un joven cercano a su familia.

Madre no pierde esperanza de encontrar a su hijo

De acuerdo con las primeras investigaciones, el último registro del celular de Juan lo ubicó en un cenote de la región, donde se realizaron búsquedas sin resultados. A pesar de los operativos con buzos, el caso permanece abierto y sin pistas concluyentes sobre su paradero.

Desde entonces, su madre ha participado en recorridos de búsqueda, ha solicitado apoyo y se ha mantenido activa en la localización de su hijo.

Familias de desaparecidos continúan búsqueda en Yucatán

María Lucila se ha integrado a colectivos de búsqueda, donde ha encontrado apoyo junto a otras familias que enfrentan situaciones similares.

En Yucatán, la Comisión de Búsqueda de Personas reporta más de 300 casos de personas desaparecidas, lo que refleja la dimensión del problema en la entidad.

Pese a las dificultades, la madre asegura que continuará con la búsqueda hasta encontrar a su hijo. Mientras tanto, el caso de Juan sigue sin resolverse, a la vez que su familia mantiene la esperanza de localizarlo.

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