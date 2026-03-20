Activistas llegan a Yucatán, partirán con barco de ayuda humanitaria hacia Cuba

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Activistas en Yucatán. Foto: Kattia Espinosa

Un convoy, un barco con ayuda humanitaria partirá este viernes desde Yucatán hacia Cuba. Una embarcación que lidera la Global Sumud Flotilla, y que partirá con alimentos, medicinas, insumos básicos e incluso paneles solares.

La salida forma parte del llamado “Convoy Nuestra América”, una iniciativa internacional que busca llevar suministros a la isla en medio de un contexto marcado por escasez y dificultades en servicios básicos.

Este miércoles, activistas se reunieron en Mérida para informar sobre esta misión que la tarde de este viernes comienza su trayecto por mar.

Se prevé que la ayuda se sume a otros envíos internacionales que buscan atender necesidades urgentes en Cuba.

La salida ocurre en un contexto de escasez de productos básicos y afectaciones en servicios como electricidad y salud, que han sido reportadas en Cuba en los últimos meses.

“El convoy Nuestra América recaudó donaciones de alimentos, medicamentos, paneles solares, de todas las partes del mundo, de millares de miles de personas hicieron donaciones para esta campaña, que vienen desde aviones de carga de Estados Unidos, que vienen cientos de personas llevando sus maletas de todas las partes del mundo llegando a La Habana por avión y que vienen toneladas también con nuestros barcos saliendo de México y llegando hacia Cuba como parte del mismo convoy o parte de la misma misión de solidaridad. Las personas están donando sobre todo paneles solares, medicamentos, sobre todo medicamentos que son bloqueados por Estados Unidos por cuenta del bloqueo que ya tiene más de seis décadas y alimentos en ese momento crítico”. Thiago Ávila / activista de Brasil y coordinador internacional de la Ong Global Sumud Flotilla.

“Estamos seguros de que sí, que una acción de solidaridad como esta tiene la capacidad de inspirar y movilizar al mundo, cuando decimos que los pueblos no están solos, que la solidaridad no es una cosa del pasado y que los pueblos no van a dejar que Donald Trump intente hacer con Cuba lo que quiera, eso tiene la capacidad de movilizar a los países, movilizar, presionar a los gobiernos para que tomen una posición de acuerdo con los acuerdos internacionales que firmaron, porque los países que firmaron la Convención de Ginebra, el Estatuto de Roma, la Carta de la ONU, no pueden aceptar un bloqueo ilegal contra un país, un intento de genocidio y la intervención contra la autodeterminación del pueblo cubano, entonces sí, creemos que una misión como esta no solamente es posible, pero es necesaria y es urgente”. Thiago Ávila / activista de Brasil y coordinador internacional de la Ong Global Sumud Flotilla.

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