Una menor de edad fue abusada en una escuela de educación preescolar en el estado de Yucatán y su madre asegura que las autoridades no han dado con el presunto culpable.

Menor fue abusada en preescolar de Yucatán

Todo comenzó con una frase que ninguna madre quiere escuchar. Una niña de 4 años dijo que algo le dolía. Luego, con palabras que no deberían existir en la infancia, habló de un “monstruo”.

Fue entonces cuando su mamá, Irma Mezeta entendió que algo no estaba bien: “Al momento de que la estoy jabonando, ya le había jabonado todo su cuerpecito, de último dejo esa parte, cuando se lo jaboné ella gritó, se levantó y me dijo ‘¡Auch, me duele!’, y me asusté. Sentí un temblor en mi corazón y pues tenía miedo”.

La familia señala que, a más de tres meses de haber presentado la denuncia el 22 de octubre de 2025, no han sido informados de avances sustanciales en la carpeta de investigación 3842/2025.

También expresan su inconformidad ante la negativa de la directora del preescolar, Karla Jiménez Domínguez, de facilitar información que permita identificar a la persona señalada en los testimonios.

Mientras la investigación avanzaba en papel, ella tuvo que enfrentar sola el peso emocional, la angustia y la responsabilidad de proteger a su hija.

“Quedé un montón, la verdad, en shock, porque una mamá no espera eso. Vivo sola, la cuido en mi casa, la cuido en la calle, para que en donde sabía que la iban a cuidar, en el kínder donde vi que hay un montón de maestras, muchas mujeres, no la cuidaron, y pues me sentí muy mal, empecé a llorar. La verdad, me quedé en shock, no sabía que hacer”, agregó su madre.

Habría más niños abusados en el mismo preescolar

Con el paso de los días, otras madres se acercaron. Sus hijos habían dicho cosas similares. El lugar que debía ser seguro, un salón de clases, un kínder, se convirtió en motivo de terror.

Hoy, al menos cinco familias viven con la misma pregunta de Irma: “Nadie me dice nada y de ahí tuve que contactar a las demás mamás, les dije ‘¿Qué paso? ¿Ya les dijeron algo? ¿Ya hablaron con la licenciada? Me dijeron: ‘Sí, ya le mandé un montón de mensajes a la licenciada, pero no contesta'”.

De acuerdo con los relatos recabados, los señalamientos apuntan hacia un trabajador de intendencia, sin que hasta el momento exista una resolución judicial.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE), que abrió la carpeta de investigación 3842/2025 para el esclarecimiento de los hechos.

Actualmente, los cinco niños denunciantes fueron cambiados de colegio, en tanto que el kínder acusado opera con normalidad.

Por su parte, la Secretaría de Educación de Yucatán (Segey) informó que mantiene coordinación con la FGE y que se aplican los protocolos legales correspondientes en el ámbito educativo.

