Detectan fraudes en venta de autos por plataformas digitales en Yucatán

Compra-venta de vehículos: alertan por fraudes en Yucatán Foto: Getty Images.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán emitió una alerta por fraudes en la compra-venta de vehículos, principalmente en operaciones realizadas a través de plataformas digitales, donde se ofrecen unidades con precios atractivos o condiciones de pago poco habituales. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones, verificar la documentación y reportar cualquier irregularidad al número de emergencias 9-1-1.

De acuerdo con la SSP, se han detectado casos en los que, durante trámites de cambio de propietario, se identificaron vehículos con reporte de robo, lo que derivó en la activación de los protocolos de seguridad correspondientes y el aseguramiento de las unidades para las diligencias legales a cargo de la autoridad competente.

Casos detectados durante trámites oficiales

Las autoridades señalaron que este tipo de situaciones suele presentarse cuando las partes realizan operaciones privadas sin revisar a detalle la documentación ni confirmar el estatus legal del vehículo. En uno de los casos recientes, una unidad fue detectada con reporte de robo al momento de iniciar el trámite administrativo, lo que permitió evitar una posible afectación mayor al patrimonio de los involucrados.

Recomendaciones para prevenir fraudes vehiculares

La SSP de Yucatán subrayó que, en las transacciones entre particulares, es indispensable que las personas asuman un papel activo en la revisión de la información. Entre las recomendaciones emitidas se encuentra comprobar los documentos originales, solicitar la factura de origen, corroborar la identidad del vendedor, así como comparar los números de serie y placas con los registros oficiales.

Antes de entregar dinero o firmar cualquier documento, las autoridades recomiendan asegurarse de que el vehículo no cuente con reporte de robo, verificación que puede realizarse a través del Registro Público Vehicular (Repuve) y otros canales oficiales.

Llamado a la ciudadanía a reportar irregularidades

La SSP también exhortó a desconfiar de precios excesivamente bajos, evitar depósitos anticipados sin haber visto la unidad y recibido la documentación completa, así como no compartir datos personales o identificaciones con desconocidos. En caso de duda, se recomienda suspender la operación.

Finalmente, las autoridades invitaron a la ciudadanía a reportar de inmediato cualquier irregularidad o indicio de delito al 9-1-1 y a presentar la denuncia correspondiente ante la autoridad competente, destacando que los reportes oportunos permiten proteger el patrimonio de más personas y fortalecer las acciones de seguridad y justicia.

