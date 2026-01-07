GENERANDO AUDIO...

La muerte de un niño de cinco años, víctima del ataque de un perro de raza pitbull en el municipio de Fresnillo, en el estado de Zacatecas, ha puesto nuevamente la vista en este tipo de comportamiento canino.

El menor, originario de Zacatecas, sufrió múltiples mordeduras en cuello y rostro por parte de un perro de raza pitbull que pertenecía a un integrante de su familia.

Pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia del municipio de Fresnillo, el niño no sobrevivió a las lesiones.

Al respecto, la entrenadora Karla Romo señala que el incidente pudo deberse a una falta de adiestramiento del ejemplar o a un historial de maltrato.

“El perro es muy raro que ataque a un miembro de la familia, eh, por eso lo menciono. Esto tuvo que ser una situación de celos, de juego brusco de parte del niño o de que el perro ya presentaba reactividad y no se dieron cuenta (…) Ahí ya no supe también si le echaron un cuete, si había algo que tenía tenso al perro, le habían pegado antes, o también hay un factor que es bien importante que es la envidia. Los perros son celosos y envidiosos, y si nosotros dejamos crecer ese sentimiento, van a pelear con otros perros por nuestro cariño y van a pelear con el humano por nuestro cariño“, indica Karla Romo, entrenadora canina.

Pitbull atacó a niño de 5 años en Zacatecas. Foto: Omar Hernández.

El pitbull podría repetir este comportamiento

También, la especialista advierte que el animal podría repetir el comportamiento agresivo.

“Incluso, a lo mejor, hasta lo peleaban o lo tenían para pelear en un futuro. Sería analizar todo ese contexto. La edad del perro, cuál era la posición del niño en la familia; o sea, si ya habían estado jugando o era la primera vez que los juntaron y los dejaron solos”, indica la entrenadora.

La especialista enfatiza la importancia de considerar las características físicas de razas como el pitbull, que requieren un manejo responsable para garantizar el bienestar tanto del perro como de la familia y la comunidad.

“Más o menos su capacidad de jalar es de tres veces su peso. Entonces, si tenemos un perro de 30 kilos, va a jalar 90 kilos”, comenta Karla Romo.

También la especialista señala que los perros suelen emitir señales de advertencia antes de un ataque, las cuales deben identificarse a tiempo para evitar escaladas de agresividad.

“A ojos vista, pues es fácil: un perro que nos gruñe cuando le queremos quitar el juguete o el objeto; un perro que caza, que se le queda fijamente viendo a un niño o a otro perro, que eriza pelos, que para la cola, tipo alacrán, todos esos que se agachan están cazando”, agrega.

Por último, añade que algunos animales expuestos a maltrato prolongado, desarrollan conductas defensivas que los convierten en potenciales agresores.

